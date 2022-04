Cote d'Ivoire: Promotion de la recherche - Le Fonsti et l'Uvci signent une convention

Pour une durée d'un an renouvelable après évaluation, le Fonds pour la Science la Technologie et l'Innovation (FONSTI) et l'Université Virtuelle de Côte d'Ivoire (UVCI) ont signé une convention de partenariat, le mardi 05 avril 2022 au siège de ladite université sis au Deux-Plateau. Se voulant un cadre fédérateur de la collaboration, entre ces deux structures étatiques dont l'un est un organisme de financement et l'autre une institution d'enseignement supérieur, cette convention vise à coopérer à l'amélioration de la qualité de la recherche, et de contribuer au développement de l'usage du numérique dans les activités et programmes de recherche.

Aux dires du Pr Koné Tiémonan et du Dr Yaya Sangaré respectivement Directeur général de l'Uvci et Secrétaire général du Fonsti, cette collaboration va porter sur plusieurs axes. Notamment sur le développement de l'accès à l'information scientifique et technique dans les domaines de priorités identifiés, la mise en place d'une base de données et archivage de document, la réciprocité de communication, la recherche, la valorisation et transfert de technologie, la visibilité des deux institutions, les formations-Stage et les prestations.

Pour Dr Yaya Sangaré, il est important de mutualiser les compétences et ressources, à initier et à co-construire les projets de recherches et d'innovation susceptibles d'impacter de positivement développement socio-économique et culturel de la Côte d'Ivoire. Car dit-il, l'un des problèmes majeurs qui freine le développement de la recherche et de l'innovation en CI, c'est le cloisonnement, la fragmentation des activités. Qualifiant ce partenariat d'historique, Pr Koné Tiémonan de l'Uvci a indiqué que cette action permettra à booster l'employabilité qui est déjà une dimension inscrite dans le modèle pédagogique de son université. "C'est par la recherche que de nouveaux types d'emplois se développeront" a-t-il soutenu.