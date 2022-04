Cote d'Ivoire: Fisat 2022 - La Commissaire Générale en tournée dans les pays invités d'honneur

Le 6ème Forum International et Salon Africain des Transports (Fisat) est annoncé se tenir à Abidjan du 23 au 25 Juin 2022. En prélude à ce rendez-vous, selon une publication du ministère des Transports qui cite Abidjan.net, la commissaire générale, Magnatié Bamba a entamé une tournée dans les pays invités d'honneur que sont la France, le Maroc et la Chine.

Cette tournée a pour but de présenter les enjeux de ce forum. Elle a débuté par la France. Magnatié Bamba a été reçue en audience par l'Ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, Maurice Bandama. Magnatié Bamba a expliqué le Fisat à son hôte, dont son organisation vise à promouvoir le transport et les infrastructures comme facteur de développement et d'intégration régionale. Ce forum, a-t-elle précisé, réunira l'ensemble des acteurs essentiels afin de réfléchir aux questions et aux conditions de mise en place des systèmes de transports et des infrastructures au service du développement des pays africains, notamment dans un contexte de crise mondiale.

A en croire la commissaire générale, il s'agit concrètement de participer à l'essor du Transport, de la logistique et des Infrastructures en Afrique et de favoriser une intégration véritable sous régionale de ces secteurs. " Cette édition est dédiée à l'ex-Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly pour ses valeurs, de sa résilience et de son engagement pour le développement ", a-t-elle affirmé ajoutant que le Fisat se tient en partenariat avec le Ministère des Transports. L'Ambassadeur Maurice Bandaman s'est réjoui de la tenue prochaine de cet événement qui confirmera le leadership de la Côte d'Ivoire et son attractivité au niveau africain. Il s'est engagé à soutenir le Commissariat Général à travers des initiatives éco diplomatiques et la mobilisation des professionnels français des secteurs visés. Après la France, Magnatié Bamba met le Cap sur la Chine avant de poser ses valises au Maroc, où avec le soutien de l'ambassade du Maroc en Côte d'Ivoire, elle aura des rencontres avec la faîtière des entreprises.