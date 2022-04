Ile Maurice: Rapport de l'Audit - De terribles gaspillages

La semaine dernière a été marquée par la publication du rapport de l'Audit. Ce rapport contient des révélations, qui, comme d'habitude, ont défrayé la chronique. Qu'est-ce que le rapport de l'Audit, qui le prépare et pourquoi ? On te dit tout avec Ivor Tan Yan, négociateur et consultant en relations industrielles.

C'est quoi ce rapport ?

Le rapport de l'Audit est un exercice qui est fait tous les ans, pour montrer de quelle manière les différents ministères ont utilisé l'argent et d'autres ressources, qui avaient été mis à leur disposition. C'est comme ton bulletin scolaire, qui indique ta performance pendant un an, si tu as bien travaillé ou pas et que tu dois montrer à tes parents et le leur faire signer. Le rapport fait ressortir les aspects positifs, les négatifs et les conclusions du personnel du bureau de l'Audit afin que le gouvernement découvre comment ses ressources sont gérées et ce qui doit être amélioré. Le rapport de l'Audit est très attendu car, souvent, il révèle d'importants gaspillages.

Quelle est l'origine de ce bureau ?

C'est un bureau qui vient du système parlementaire anglais et qui a été transmis automatiquement à Maurice, à l'époque de l'Indépendance. Le bureau de l'Audit est un organisme mentionné dans la Constitution, qui est la loi la plus importante du pays.

Qui l'écrit ?

Le rapport est écrit par les fonctionnaires du bureau de l'Audit, qui se trouve au 14e étage d'Air Mauritius Centre, à Port-Louis. Ce sont les fonctionnaires de ce bureau qui analysent les dépenses du secteur public pour s'assurer qu'il n'y ait pas de gaspillage de fonds. C'est un travail très important car il indique si l'argent du peuple, que le gouvernement obtient à travers de taxes directes et indirectes, est bien dépensé.

Comment ces informations sont obtenues ?

Le bureau de l'Audit convoque les différents hauts fonctionnaires des ministères afin de leur poser des questions. Souvent, ces questions portent sur la gestion des finances et l'organisation du ministère en question. Une fois ces informations obtenues, les auditeurs peuvent travailler sur le rapport. Un pays, qui se dit démocratie, se doit d'avoir un audit pour contrôler ses dépenses. C'est comme une compagnie, qui a besoin d'un audit pour s'assurer que ses ressources sont bien utilisées.

Que dit le dernier rapport en résumé ?

Le rapport démontre que les mêmes problèmes se répètent. Il y a, malheureusement, un gros manque de transparence et il démontre, encore une fois, une mauvaise utilisation des fonds publics. Pour faire simple, c'est un gaspillage terrible. Le rapport soulève plusieurs problèmes comme, des policiers suspendus, mais qui reçoivent encore de grosses sommes d'argent de l'État.

Il n'y a pas d'actions correctives prises après ?

Normalement, c'est du devoir du gouvernement de résoudre ces problèmes dans le but de s'améliorer. Sauf que cela montre que, quelque part, notre démocratie est en panne. En gros, on dirait que c'est comme un enfant qui a obtenu un bulletin scolaire pas satisfaisant et qui le signe lui-même. C'est mauvais. Pour revenir à ta question, c'est le gouvernement qui doit corriger ces erreurs et ne pas les répéter.