Congo-Kinshasa: Mise au point lors de son assemblée générale ordinaire - L'ATIPCO s'engage à redynamiser le secteur de la traduction et de l'interprétariat

L'Association des Traducteurs et Interprètes Professionnels du Congo, ATIPCO, en sigle, a tenu une assemblée générale ordinaire ce samedi 02 avril 2022 au CEPAS qui longe l'avenue père Boka à Gombe.

Il était bel et bien question, lors de ces assises, de mettre à la connaissance du monde, en particulier des congolais de l'existence effective de cette association qui s'engage à faire valoir les droits des traducteurs et interprètes congolais.

Prenant la parole après la passe du micro par le modérateur, M. Mvwala qui est président de cette association, a invité l'assistance à pouvoir rejoindre l'ATIPCO pour fédérer des efforts devant promouvoir les droits des traducteurs et interprètes du Congo. Mot qu'il a placé bien avant de demander une minute de silence en hommage aux pionniers de l'interprétariat et de la traduction morts.

"Dans notre génération, en tant que traducteur, interprète terminologue, nous devrions passer le témoin à une génération futur en leur léguant une profession bien organisée. Comme vous le constatez, les médecins, les avocats, les magistrats se sont organisés. Aujourd'hui, ils n'en parlent plus. Chers collègues, Notre propos de ce jour est une invitation à nous unir et à fédérer nos efforts afin que nos droits soient reconnus", a-t-il argumenté.

Dans la foulée, il a évoqué trois raisons sur lesquelles est fondée la nécessité de la mise en place de l'association des traducteurs et interprètes du Congo, " en ce qui concerne la réponse sur le pourquoi d'une association des traducteurs et interprètes professionnels du Congo, je vous rappelle la recommandation de Nairobi, de l'UNESCO qui a été voté par l'ONU en 1976, et cette résolution a été ratifiée par notre pays, cette résolution est le document fondateur de profession au niveau international des traducteurs et interprètes... la question relative à comment nous nous sommes organisés jusqu'à ce jour, je voudrais vous rappelez que, l'ATIPCO existe depuis le 12 avril 2010", a-t-il clarifié.

"C'est depuis l'année passée que nous nous sommes mis en dialogue, pourquoi nous devons défendre nos droits d'une manière dispersée. Et les membres de la DRC translation et de l'ATIPCO se sont convenus de faire un corps, pour que tous nous soyons ensemble, pour que nous devenions tous membres de l'association des traducteurs et interprètes professionnels du Congo qui a déjà fait des pas jusqu'au niveau international, c'est pour cela que nous nous retrouvions dans cette salle", a explicité Mvwala.

Se confiant à la presse, le doyen Médard Kitakani a rappelé que le but de cette association est de mettre de l'ordre dans la profession de l'interprétariat et de la traduction. "Ceci est pour éviter que des charlatans venus de gauche ou de droite, pour avoir passé un séjour dans tel ou tel pays, disent, je suis traducteur, je suis interprète. On ne devient pas traducteur ou interprète à coup de baguette magique... et nous voulons aussi que les autorités en tiennent compte... pour montrer aussi qu'au Congo, nous savons manipuler les langues", a-t-il expliqué.