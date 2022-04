Congo-Kinshasa: Déchéance du Ministre Jean-Marie Kalumba - Eugène Kandolo - "Un signal fort pour la consolidation de la démocratie"

C'est depuis le mercredi dernier que l'on a assisté à la déchéance du ministre de l'Economie nationale, Jean-Marie Kalumba. C'est événement hors pair en République Démocratique du Congo, n'avait laissé insensible la fine population qui suivait de près cette affaire.

Tel est le cas de M. Eugène Kandolo, le CEO de l'entreprise K.POSSIBLE. Lors d'une interview accordée aux fins limiers du journal La Prospérité, il a ovationné les élus nationaux en affirmant que cela est un signal fort, et une première depuis l'adoption de la constitution du 18 février 2006.

"Je salue cette déchéance, quoi qu'il en soit, c'est un signal fort, une première depuis l'adoption de la constitution du 18 février 2006", a-t-il laissé entendre. Selon lui, c'est trop facile de la part de certains de parler d'un jeu politique, alors qu'il y a eu toutes sortes d'indexation sur certains ministres. Il soutient que pareille démarche augure de nouvelles perspectives en RDC. "Qui joue ce jeu ? Le ministre ? Ou les députés ? Ça fait 20 ans que la démocratie est consacrée dans ce pays et on a eu toutes sortes d'indexation des ministres, mais jamais on n'a vu pareil acte", a-t-il affirmé.

Par ailleurs, au sujet de spéculations faisant le lien entre la déchéance du Ministre de l'Economie et le vote de loi sur la CENI, Eugène Kandolo rejette ce palabre en cascade. "Je ne sais pas d'où vient l'idée diabolique de faire un lien entre la déchéance d'un ministre et la CENI. En quoi cette destitution du ministre peut distraire la population ? Quand il n'y avait pas eu des motions contre les membres du gouvernement qui aboutissaient, on s'en plaignait, quand pour une fois il y en a, on crie au jeu ou à la distraction", a-t-il fustigé.

Il a conclu par faire comprendre qu'il est important que cet élan démarré par les élus nationaux ne soit pas juste une action d'éclat. Il faut que cela soit pris au sérieux pour des cas aussi plus flagrant comme celui du ministre des PTNTIC.