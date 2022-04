Congo-Kinshasa: Prix "Cicero" du meilleur pitch au Showbuzz - Jonathan Bilari invite les jeunes à participer au master class sur l'art oratoire !

Créer l'émulation afin de permettre à la jeunesse d'atteindre la performance en matière de l'art de parler en public ou devant l'auditoire est l'objectif ultime du Master class de Jonathan Bilari à Kinshasa.

Il faut noter que Jonathan Bilari est un jeune journaliste professionnel-un excellent présentateur télé et Maître de cérémonie de grande envergure. Réputé pour son verve oratoire fascinant, ce congolais s'est engagé avec ses partenaires pour initier ce projet dont l'idéal est de promouvoir les talents de génie en herbe en matière d'éloquence.

Ainsi, renseigne-t-on, l'agence Acanthus, en partenariat avec Mwiza Amani, présente le Master class de Jonathan Bilari, en date du 29 avril 2022, de 10h à 12h, au Showbuzz, dans la commune de la Gombe. Cette Master class s'articule sur deux volets, à savoir : une class session et le prix " Cicero " du meilleur pitch. En convergence, la class session est une séance de formation qui sera dispensée à 500 jeunes sur les techniques et méthodes de prise de parole réussie et efficace. Dans la deuxième partie, ce sera la remise du prix " Cicero " à trois jeunes qui vont présenter un meilleur pitch dans des domaines diversifiés.

Les trois gagnants du Prix " Cicero " seront récompensés au sortir de ce master class avec une somme importante d'argent. Il s'agit d'une enveloppe de 2.000.000 FC pour le premier, 1.000.000 FC pour le deuxième et 500.000 FC pour le troisième. Une façon de pousser ces jeunes à devenir entrepreneurs dans leurs domaines de prédilection. Ce projet est l'initiative porté par Jonathan Bilari, un journaliste et animateur radio, télé et événements. Il est parmi les rares animateurs vivant en Afrique Francophone, très passionné par l'art oratoire et développement de la jeunesse.

Il est actuellement promoteur de l'agence Acanthus spécialisée en relations presse, animation et présentation événements, et en formation sur la prise de parole en public. Le Master class de Jonathan Bilari se veut un temps de formation et d'échange privilégié, couronné par un concours du meilleur pitch, parmi 10 jeunes sélectionnés par un jury qualifié.