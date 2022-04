Congo-Kinshasa: Après validation de la Stratégie Nationale du Programme " P-DDRCS " - Félix Tshisekedi inaugure une nouvelle ère pour la pacification de l'Est

L'urgence est de taille : employer tous les moyens, pourvu que la paix soit de total rétablissement à l'Est de la RDC, en proie aux conflits armés depuis plus de deux décennies.

Ce faisant, au cours de la réunion du comité de pilotage du Programme de Désarmement, Démobilisation, Relèvement Communautaire et Stabilisation " P-DDRCS " présidée par le Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce lundi 4 avril 2022, à la Cité de l'Union Africaine, la stratégie nationale dudit programme a été validée, soit six mois après le lancement officiel des activités sur toute l'étendue du territoire national.

Vers la pacification de l'Est

En sa qualité de président du Comité de Pilotage du P-DDRCS, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réuni au chapiteau de la Cité de l'Union Africaine, outre le staff de ce programme, le Premier Ministre (Vice-président du Comité de pilotage ), plusieurs Ministres sectoriels, les Gouverneurs de provinces, les Représentants de l'Etat-major des FARDC et de la Police Nationale, les Ambassadeurs et Chefs des Missions Diplomatiques, des Bailleurs de fond ainsi que la Patronne de la Mission onusienne en RDC (Monusco).

Dans son mot d'ouverture, le Chef de l'Etat a loué la qualité du travail abattu par les experts du Gouvernement, en synergie avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux ainsi que la société civile, pour concevoir ce document stratégique qu'il considère par ailleurs comme une feuille de route dont la mise en œuvre devra concourir à la pacification de l'Est du pays.

Cette stratégie nationale du P-DDRCS, a-t-il nuancé, ne peut se suffire à elle-même. " Son effectivité dépendra de sa mise en œuvre par les différentes composantes impliquées et regroupées dans le Comité de pilotage ", a-t-il prévenu.

Il a aussi précisé que ce plan stratégique est appelé à des ajustements que requièrent les spécificités provinciales et locales à faire face durant sa phase d'opérationnalisation.

Mots des Diplomates et autorités provinciales

Tour à tour, les diplomates et représentants des bailleurs de fonds ont pris la parole pour confirmer leur engagement.

Au nom des gouverneurs des provinces, le gouverneur du Sud-Kivu Théo Ngwabidje a indiqué que la nouvelle approche du Chef de l'état va marquer un tournant dans la pacification de l'Est du pays.

Les ambassadeurs de la Grande Bretagne, de la Chine, du japon, ainsi que les représentants de l'Union européenne et du système des nations unies ont, pour leur part, salué le leadership du Chef de l'Etat congolais dans l'élaboration et l'adoption de ce document stratégique pour la paix et la croissance inclusive en RDC. Ils ont également réitéré leur appui à la politique du gouvernement en matière de stabilisation, de sécurité et de relance économique à l'Est du pays.

La cheffe de la Monusco a, quant à elle, insisté sur le caractère volontaire des candidats au P-DDRCS.

" Les combattants capturés ne peuvent pas être bénéficiaires de ce programme ", a dit la représentante spéciale du secrétaire général des Nations-Unies.

Clôturant les travaux, le Chef de l'Etat Félix Tshisekedi a exprimé sa satisfaction pour l'engagement pris par les différents partenaires de la RDC dans la réussite de ce programme.

Création du programme

Créé par ordonnance, le 4 juillet 2021, le P-DDRCS a pour objectifs spécifiques, de contribuer à la résolution des conflits et à la cohésion sociale dans les zones ciblées ; de contribuer à la restauration de l'autorité de l'Etat dans les zones affectées par les conflits et améliorer la sécurité et contribuer au renforcement de la gouvernance locale participative et assurer la réintégration durable des bénéficiaires du programme.

En ouverture de cette réunion, le Chef de l'Etat a rendu hommage aux casques bleus de la Monusco qui ont péri dans un crash d'hélicoptère.

Une minute de silence a été observée en leur mémoire.