Gabon: La Journée internationale du livre - L'intérêt de la lecture pour les enfants

Le 2 avril dernier, s'est tenue à Libreville dans les locaux du musée national, la finale de la 3e édition du concours des petits champions de la lecture marrainée par la ministre de l'Education chargée de la Formation civique, Camélia Ntoutoume Leclercq. Les enfants de différents établissements primaires de la capitale gabonaise ont concouru essentiellement sur l'épreuve de lecture.

C'est à l'occasion de la Journée internationale du livre pour enfants que l'Association pour la promotion du livre et des arts (APLA), en partenariat avec les Editions Ntsame, a organisé ce concours dont le ministre de l'Education a été choisie comme marraine. En plus des parents d'élèves et enseignants des établissements sélectionnés, un panel d'invités était présent à ce rendez-vous.

Parmi les officiels, il y avait le ministre de l'Education chargée de la formation civique, Camélia Ntoutoume Leclercq, l'écrivaine Justine Mintsa, le Directeur Général de la CNAMGS Séverin Anguilé, Sylvie Ntsame écrivaine et DG des éditions Ntsame, l'ancienne ministre de l'Education nationale Nadine Patricia Anguillé Obame et le représentant par intérim de L'OIF.

Cette compétition vise à promouvoir la lecture dans les établissements et susciter le goût chez les apprenants du 1er degré, notamment pour les élèves en classe de 4e et 5e années. Sur les 21 candidats inscrits, 19 y ont pris part. Leurs remarquables prestations oratoires ont été évaluées par 5 jurys sur les critères spécifiques dont la diction, l'intonation, la compréhension du texte. Trois 3 candidats se sont démarqués du lot et en sont sortis vainqueurs.

Il s'agissait, entre autres, de Obame Assoume Christ Gabriel (9,80), de l'école Saint Jean, Tsigui Yassima Quintilla (9,70) de l'école publique de Ntoum 1 et de Ekoro Ayong Ange Martial (9,50) de l'école publique de Lalala.

Les vainqueurs ont bénéficié des lots de livres comme cadeaux. La marraine de cette 3e édition a aussi offert à chacun des 19 enfants présent un livre pour les encourager dans leur élan car beaucoup étaient en larmes. Le rendez-vous est donc pris pour d'autres finales le 30 avril à Oyem et le 7 mai à Midzic.