Madagascar: Plateforme pro-Rajoelina - L'Armada boycotté par Hajo Andrianainarivelo

Les réunions politiques s'enchaînent au quartier général des partisans du président de la République à Ivandry.

Le parti Malagasy Miara-Miainga est-il sur le point de partir de la plateforme Armada alors que celle-ci compte pourtant se lancer aux offensives à une année de la présidentielle.

L'Armada est au réveil. Récemment, des réunions stratégiques ont eu lieu entre les dirigeants de cette plateforme qui regroupe les principaux partis politiques qui soutiennent le président de la République. Une semaine après la formation du nouveau gouvernement Ntsay, une première rencontre s'est tenue à l'Arena Ivandry le jeudi 24 mars dernier et a accueilli les figures de l'Armada, notamment, Norbert Ratsirahonana du parti Avi, Hajo Andrianainarivelo du MMM, Lalatiana Rakotondrazafy de Freedom, Kaleta Liaraike, Camille Vital de Hiaraka Isika, Jean Louis Robinson de Avana et Alexandre Georget du parti Vert. Les présidents du Sénat, Herimanana Razafimahefa, et de l'Assemblée nationale, Christine Razanamahasoa, ont été aussi de la partie pour le compte du parti TGV. La rencontre est stratégique pour les partisans du président de la République au point où une nouvelle réunion a été organisée une semaine après le premier round. Mais le parti MMM a fait faux bond.

Valery Ramonjavelo. Le parti MMM a-t-il donc quitté la plateforme Armada ? En effet, lors de la deuxième réunion qui a eu lieu le jeudi 31 mars dernier, où la présence de Naina Andriantsitohaina et de Mamy Ravatomanga a été pourtant remarquée, le président national du parti Malagasy Miara Miainga, Hajo Andrianainarivelo, a brillé par son absence. Il n'a plus pointé son nez au quartier général des partisans du président de la République à Ivandry pour assister à la seconde rencontre qui aurait été, pourtant, déjà prévue par les participants lors de la première rencontre du 24 mars. Mais qu'est-ce qui a réellement conduit le parti MMM à s'abstenir à cette réunion stratégique de la plateforme présidentielle ? Y aura-t-il un lien avec le cas de Valery Ramonjavelo ? En fait, la veille de cette seconde partie de la rencontre des partisans du chef de l'Etat à l'Arena Ivandry, c'est-à-dire le mercredi 30 mars, le départ de l'ancien secrétaire général de la Présidence de la République, Valéry Ramonjavelo, à son poste vient d'être officialisé par le conseil des ministres. Un décret a mis fin aux trois années de collaboration entre le président de la République et ce membre du parti MMM qui va se mettre, en effet, en " réserve de la République " comme il avait lui-même confié à notre rédaction.

Fragile coalition. Autant l'absence de Hajo Andrianainarivelo a intrigué les membres de la plateforme Armada, autant les observateurs y voient déjà une forme de boycott du président du MMM à cette formation qui a beaucoup œuvré à la victoire de Andry Rajoelina lors des présidentielles de 2018. A son origine, l'Armada a été constituée par les partis Liaraike, Vert, IRK, Avana et Hiaraka Isika ainsi que le MMM. Ils ont fondé leur alliance au soutien à Andry Rajoelina avant les élections de 2018 et s'érigent comme des farouches opposants du régime Rajaonarimampianina. Les dirigeants et militants de ces partis ont sillonné l'île pour mettre en branle la fragile coalition pro-HVM entre 2014 et 2018 pour faire triompher l'actuel président à l'issue de la dernière présidentielle. Le bloc a été solide et au lendemain de la victoire, ils ont formé l'ossature du premier gouvernement Christian Ntsay. Mais l'annonce du parti MMM de boycotter la formation du dernier gouvernement a tout bousculé au sein de l'Armada.

Plus de 10%. Le parti Hiaraka Isika de Camille Vital parle d'un " départ " du Malagasy Miara-Miainga au sein de l'Armada qui " a étonné " cet ancien Premier ministre car " il n'a pas été convenu au niveau de la plateforme ", a-t-il affirmé samedi dernier. En réalité, le parti de Hajo Andrianainarivelo pèse lourd au sein de la formation. Contrairement aux autres chefs de partis au sein de l'Armada qui se sont toujours confrontés aux rejets des urnes et aux claques des électeurs, l'ancien ministre de l'Aménagement du territoire, a, quant à lui, fait un score important, lors de la présidentielle de 2013 avec plus de 10% des suffrages exprimés. Et son parti MMM compte aussi le plus d'élus parmi les partis qui forment l'Armada. Et dans un contexte où l'horizon 2023 est déjà dans l'agenda de l'état-major politique, le retrait du parti MMM risque d'assombrir le nuage des préparatifs des échéances électorales au sein de la plateforme Armada.