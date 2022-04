Algérie: Ramadhan - La sûreté de wilaya d'Alger lance une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière

Les services de la sûreté de wilaya d'Alger ont lancé lundi une campagne de sensibilisation sur la prévention routière au profit des conducteurs de divers véhicules dans le cadre des mesures prises pour la sécurisation des citoyens et des biens durant le mois sacré.

La cheffe de la cellule de communication et de relations publiques à la sûreté de wilaya d'Alger, le commissaire de police, Amel Hachemi a expliqué que cette campagne, lancée depuis la circonscription administrative de Bab El Oued, était "organisée par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) durant le mois de Ramadhan, où le trafic routier est plus dense notamment pendant les heures de pointe, et où certains conducteurs enfreignent les règles de bonne conduite".

La campagne vise à "conscientiser les citoyens propriétaires de véhicules, en leur prodiguant des conseils sur la sécurité routière, pour ne citer que le respect de la vitesse autorisée et l'évitement du téléphone portable au volant, car étant la principale cause des accidents de la circulation", a-t-elle précisé.

De son côté, le chef de brigade de la sécurité routière à la sécurité publique de la wilaya d'Alger, le lieutenant de police, Djilali Selim a expliqué que cette campagne visait à "prévenir les accidents de la circulation, en particulier pendant le mois sacré de Ramadhan où émergent d'autres facteurs liés au jeûne".

Et de poursuivre "des orientations et des conseils seront fournis aux conducteurs de divers véhicules, tout en les exhortant à respecter le code de la route et éviter de commettre des infractions graves, à l'exemple de l'excès de vitesse, les manœuvres et les dépassements dangereux".

Au cours de cette campagne, des dépliants seront distribués aux usagers de la route, contenant "des conseils et des indications pour une conduite sûre".

Dans le cadre du plan de sécurité mis sur pied par les mêmes autorités au cours du mois sacré, des dispositifs de sécurité veilleront à la sécurisation des marchés, des mosquées et des espaces publics, mais également des lieux de divertissement et des stations de transport de voyageurs (routières, ferroviaires, de métro et de tramway).