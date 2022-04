Sahara Occidental: Espagne - Manifestation à Majorque en soutien au peuple sahraoui

Majorque (Espagne) — L'Association d'amitié avec le peuple sahraoui de la ville espagnole de Majorque a organisé, dimanche, une manifestation de solidarité avec le peuple sahraoui pour dénoncer la position du Premier ministre Pedro Sanchez sur la question du Sahara occidental occupé.

Les manifestants ont exprimé leur rejet de la position "partiale" annoncée par Pedro Sanchez en faveur du Maroc, réitérant leur "soutien ferme" au droit du peuple sahraoui à la liberté et à l'autodétermination.

La manifestation a vu la participation d'un grand nombre de partisans de la cause sahraouie, ainsi que celle du représentant du Front Polisario dans la région, Ahmoudi Labsir, et des différents courants politiques de la scène espagnole, dirigés par Ramon Urviva, qui a accompagné la cause sahraouie depuis de longues années, jusqu'à ce qu'il soit appelé "Le père de la solidarité avec le peuple sahraoui des îles Baléares".

Les îles Baléares connaissent de nombreux mouvements populaires de solidarité avec la cause sahraouie et rejettent la récente décision du Premier ministre espagnol, tout en réaffirmant le droit du peuple sahraoui à choisir librement et en toute transparence son avenir.

En mars dernier, la capitale espagnole, Madrid, a été le théâtre de manifestations massives pour dénoncer la position du Premier ministre espagnol, qui soutenait le plan de la soi-disant "autonomie" marocaine au Sahara occidental et afficher une solidarité absolue au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination.

Plus de 7.000 personnes se sont rassemblées en outre devant le ministère espagnol des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Union européenne pour dénoncer le revirement "soudain" de l'Espagne concernant le conflit dans la dernière colonie d'Afrique.