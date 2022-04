Algérie: Ramadhan 2022 - Un programme artistique et intellectuel riche proposé par les établissements culturels

Alger — De nombreux établissements culturels relevant du ministère de la Culture et des Arts proposent un programme culturel et artistique riche et varié, prévoyant des pièces théâtrales, des soirées artistiques et des rencontres intellectuelles tout au long du mois sacré de Ramadhan.

A ce propos, l'Office national de la culture et de l'information (ONCI) a programmé à travers ses différents espaces à l'échelle nationale un éventail d'événements culturels et artistiques, en ce sens que la salle Atlas d'Alger prévoit, à partir du 6 avril, des soirées animées par des artistes de brillants, tels que Abderrahmane El Kobbi, Nassim Youssef, Mohamed Chetouane, Nacer Eddine Galiz, Didine Karoum, Mehdi Tamache, Sid Ali Lakkam et Nassim Bey.

A la salle de spectacles de Tipaza, des soirées seront animées par les artistes Mourad Djaferi, Narjes, Mohamed Haouati, Hassiba Abderraouf, Goussem, un concert de l'association El-Bachtarzia et un récital poétique de Kamel Cherchar.

A Boumerdès, la salle de spectacles des Issers accueillera une soirée avec Fodil Assoul, tandis qu'à Oran, la salle Le Maghreb annonce des soirées artistiques en compagnie de Meryem Benallal, Zaki Benmerah, Karim Boughazi, Lamia Ait Amara, l'association El-Faqirat ou encore l'association Ibn Badja de Mostaganem.

Le public de la salle 8 mai 45 de Kherrata à Bejaïa appréciera des soirées musicales qu'aviveront Balloul Mouloud, Mebarakia Abdel Nabi, Meznad Zouhir, et pourra également assister à la pièce théâtrale "Bantoura spéciale" (Peinture spéciale) mise en scène par la Coopérative culturelle Tavitka.

La salle Ahmed Bey à Constantine, n'étant pas en reste, organise des soirées animées par Aslane Fergani, Djamil Bey, Salim Fergani, Djabassi Chemseddine, ainsi que deux pièces appelées "Hna Kheir" de Mourad Sawli et "Al-Assas" de Saber Ayachi.

A Alger, le Palais de la Culture Moufdi Zakaria organise, à partir de demain mardi, le Forum de la Pensée islamique, des soirées ramadanesques sous le thème "Dialogue et coexistence", au cours desquelles un groupe de spécialistes viendront s'exprimer sur le thème.

L'espace culturel Moufdi Zakaria prévoit également une panoplie d'activités artistiques et culturelles, à commencer par une exposition artisanale à laquelle 30 exposants de différents coins du pays viendront prendre part, une exposition de calligraphie arabe et de miniatures que tiendra le Club algérien de calligraphie arabe et de miniatures, en plus d'une pièce théâtrale intitulée "Tchipa Bank" que jouera l'association théâtrale Port Saïd.

Le public sera également au rendez-vous avec des soirées artistiques animées par l'artiste du Chaâbi Nacer Merzoug et ceux du Maalouf Moubarak Dakhla, Mohamed Rouane et sa troupe musicale, et Noureddine Saoudi.

A l'occasion de ce mois sacré, le Théâtre national algérien (TNA) "Mahieddine Bachtarzi" a programmé plusieurs œuvres théâtrales, dont "Basta" d'Ibrahim Chergui, "Musée des fous" mis en scène par Youssef Taouinet, le monodrame "Koumicha" de Toufik Mezghache, et "Al Tofane" d'Abdelghani Chentouf, ainsi que des soirées artistiques qui seront animées par la chanteuse andalouse Leila Borsali et un spectacle artistique de Salim Dada et son groupe musical.

Par ailleurs, l'Office Riadh El Fath a programmé du 7 avril au 1er mai 2022 divers spectacles musicaux et de divertissement au niveau de ses espaces à Alger. Ainsi, le public aura au rendez-vous avec diverses performances musicales et de la musique du Chaâbi, animées par plusieurs chanteurs à l'instar d'Abdelkader Chaou, le groupe "Tikoubaouine", Samir El-Assimi, Sami Zeriab et Lamine Saadi.

La Salle Ibn Zeydoun accueillera, quant à elle, des soirées Jazz qui seront organisées par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC), à l'occasion de la journée mondiale du jazz qui coïncide avec le 30 avril de chaque année.

Les organisateurs ont en outre tracé un programme spécial enfants à travers des spectacles de clowns, des jeux éducatifs et des chansons dans la salle "Petit Théâtre", en sus des spectacles liés aux arts plastiques et à l'artisanat, et des projections de films, outre une rencontre sur la vie d'Abdelhamid Ben Badis à l'occasion du Journée du Savoir.

Pour sa part, l'Opéra d'Alger organisera 17 concerts artistiques, à partir du 7 avril, avec des performances comiques de Mustapha Himoun, Kamel Bouakaz et Mohamed Khassani, ainsi que des rendez-vous musicaux animés par Lounis Ait Menguellet, Abdelkader Chaou, Abbas Righi, Zinedine Bouchaala et le groupe musical "El Farda".