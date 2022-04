Congo-Kinshasa: Gestion des crises sanitaires majeures - Des professionnels de l'OMS et du ministère de la Santé en formation

Face à la survenue des épidémies, surtout dans la région africaine de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), il est important de disposer des ressources humaines bien formées et outillées pour les contenir.

C'est dans ce cadre qu'il se tient, depuis le 4 avril, à Kisantu au Kongo central, un atelier de formation de cinq jours sur le système de gestion des incidents et des procédures opérationnelles normalisées en situation d'urgence.

L'atelier de renforcement des capacités des professionnels de l'OMS, du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, avec la participation des Centres américains pour la prévention et le contrôle des maladies, a été ouvert par le chargé du bureau de l'OMS en République démocratique du Congo (RDC), le Dr Amédée Prosper Djiguimdé. Il a indiqué que la réponse aux urgences de santé publique nécessite un pool adéquat de professionnels de l'OMS dévoués, qualifiés et expérimentés, correctement formés pour soutenir de manière appropriée et suffisante le pays pendant les phases critiques d'une épidémie ou d'une autre urgence sanitaire, catastrophe ou crise humanitaire.

Il a souligné que la région africaine a enregistré en moyenne soixante-trois flambées de maladies par an depuis 2011. Une nouvelle flambée de maladies d'ampleur variable en moyenne, a-t-il dit, est signalée tous les trois à quatre jours dans la région africaine, et la RDC a connu et continue de connaître sa juste part de ce fardeau. "Nous essayons de créer une main-d'œuvre d'excellence pour le travail de l'OMS dans la préparation et la réponse aux urgences sanitaires", a ajouté le Dr Amédée Prosper Djiguimdé.

S'adressant aux participants, il a souhaité qu'ils soient disponibles lorsque le pays aura besoin d'eux. "Vous avez été soigneusement sélectionnés pour participer à cette formation afin de vous doter de meilleures pratiques et des outils requis pour la coordination de la préparation et de la réponse aux urgences de santé publique. Nous espérons sincèrement que vous vous rendrez disponibles pour servir la RDC lorsque nous ferons appel à vous en cas de futures urgences de santé publique, après avoir bénéficié de cet énorme investissement", a indiqué le chargé de bureau de l'OMS.

De son côté, le Dr Christian Ngandu, au nom de la Direction générale de lutte contre la maladie, a espéré que cette formation améliorera "davantage la coordination des interventions pour que notre pays soit en capacité de s'approprier pleinement son leadership dans la réponse lors de la survenue des flambées épidémiques de grande ampleur ou des crises humanitaires",

Cette formation qui mélange des sessions théoriques et pratiques sur l'utilisation des outils est entièrement financée par le Bureau régional qui a également mis à disposition ses facilitateurs. Ces derniers en assurent la conduite à la fois en présentiel et en mode virtuel depuis le Bureau régional basé à Brazzaville, en République du Congo.