Afrique: Ligue des champions - Un choc Al Ahly - Raja en quarts

Les quarts de finale de la Ligue des champions 2021-2022 auront lieu les 15-16 avril (matches aller) et 22-23 avril (retour). Voici les affiches : Al Ahly (Egypte) - Raja Casablanca (Maroc), ES Sétif (Algérie) - Espérance Tunis (Tunisie), CR Belouizdad (Algérie) - Wydad Casablanca (Maroc) et Petro Atletico (Angola) - Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud).

Ah Ahly et le Raja Casblanca, deux géants du football africain, ne se sont jamais affrontés en finale d'une compétition continentale, si l'on excepte la Super Coupe de la CAF remportée par le club égyptien (1-1, 6-5 TAB) en décembre dernier. Et ce n'est pas près de changer. En effet, la formation la plus titrée de l'histoire de la Ligue des champions (C1) et sa rivale marocaine vont se retrouver en quarts de finale de la C1.

C'est l'un des trois chocs nord-africains avec ES Sétif (Algérie) - Espérance Tunis (Tunisie) et CR Belouizdad (Algérie) - Wydad Casablanca (Maroc).

Le dernier quart de finale opposera deux clubs issus de la zone Cosafa : Petro Atletico (Angola) - Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud).

LIGUE DES CHAMPIONS 2022 : QUARTS DE FINALE

*Matches aller les 15 et 16 avril et matches retour les 22 et 23 avril

Q1 : Al Ahly (Egypte) - Raja Casablanca (Maroc)

Q2 : ES Sétif (Algérie) - Espérance Tunis (Tunisie)

Q3 : CR Belouizdad (Algérie) - Wydad Casablanca (Maroc)

Q4 : Petro Atletico (Angola) - Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

LIGUE DES CHAMPIONS 2022 : DEMI-FINALES

*Matches aller les 6 et 7 mai et matches retour les 13 et 14 mai

D1 : Vainqueur Q1 - Vainqueur Q2

D2 : Vainqueur Q4 - Vainqueur Q3