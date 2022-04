Sénégal: Diourbel - Fête de l'Indépendance - Gorgui Mbaye salue le professionnalisme des Fds

C'est une fanfare de la police venue de Thiès qui a animé le défilé militaire et paramilitaire de Diourbel marquant la commémoration de la fête de notre indépendance, à Diourbel. Le thème de cette année " forces de défense et de sécurité et résilience nationale a été une occasion pour le Gouverneur de la région de Diourbel, Gorgui Mbaye, de louer le professionnalisme et surtout par le respect des droits de l'homme.

Il a également salué la résilience par rapport à la Covid-19 : " nos forces de sécurité et de défense sont caractérisées par leur professionnalisme et surtout par le respect des droits de l'homme salués ici au Sénégal et à l'étranger. L'autre défi à saluer, c'est la résilience par rapport à la lutte contre le Covid-19. Les armées, les sapeurs-pompiers, l'arme nationale et toutes les forces de défense et de sécurité ont contribué de manière admirable à la lutte contre le covid-19 en termes de résilience sociale. Elles ont aidé tous les comités que nous avons mis en place, nous autorités administratives. Je félicite au passage l'ensemble des autorités administratives, les Préfets et Sous-préfets et leur collaborateurs ".

Et de poursuivre : " Dans la phase de distribution, nous avons vu l'engagement à nos côtés les forces de défense et de sécurité pour participer a une bonne distribution des vivres aux populations .Vous n'avez entendu aucune récrimination, aucune réclamation importante à cause de leur accompagnement tout au long du processus... Les militaires ont installé dans le cadre de cette lutte un hôpital militaire au niveau de la résidence Khadimou Rassoul à Touba mis à notre disposition par le khalife général des mourides, Serigne Moutakha Bassirou Mbacké. Ils sont restes un peu plus d'un mois à consulter les populations. Mieux encore, les médecins, les infirmiers étaient à la disposition du centre de traitement des épidémies. C'est pourquoi nous avons inversé la tendance grâce à ses efforts combinés pour arriver à diminuer cette épidémie ".

Le chef de l'Exécutif régional a salué également les efforts des sapeurs-pompiers dans la lutte contre les inondations dans la région surtout à Touba Keur Niang où il leur arrivait de passer la nuit pour secourir les populations qui pataugeaient dans les eaux.Le représentant de la zone militaire 7, le colonel Diouma Sow, et le commandant Diallo de la gendarmerie ont pris part à cette cérémonie de prise d'armes en présence des Préfets et des sous-préfets de la région. Il y avait d'abord le défilé des majorettes de la Croix rouge, suivi de la fanfare, du drapeau, d'un peloton de la police, un détachement de la gendarmerie, un détachement militaire composé des éléments de la Maison d'arrêt et de correction, un peloton des agents des Eaux et forêts, des agents de sécurité de proximité et des anciens combattants.