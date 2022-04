Sénégal: Le CORED donne sa positionne sur la suspension pour 72h de Zik FM et Sen TV par le CNRA

"Le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias (CORED) rappelle que le Code de la presse et la Charte des journalistes du Sénégal exigent la neutralité, l'objectivité, l'équité et l'équilibre en matière de traitement de l'information. Au regard de ces dispositions, la position d'élu (maire) d'Ahmed Aidara n'offre aucune garantie pour le respect des dispositions des deux textes susmentionnés." C'est l'organe d'autorégulation des médias, le CORED, qui donne ainsi sa position à la suite de la suspension pour 72 heures de Zik FM et Sen TV par le Conseil nationale de Régulation de l'audiovisuel (CNRA), à travers un communiqué de presse.

Dans le document en date du 4 avril 2022 reçu à la Rédaction de Sud Quotidien, il engage le groupe de presse diffuseur de ces deux médias audiovisuel à respecter la loi régissant le secteur. "Par conséquent, le CORED invite le groupe D Média à veiller au strict respect des dispositions du Code de la Presse et de la Charte des journalistes du Sénégal", lit-on dans le texte. "Le CORED, soucieux du respect des règles d'éthique et de déontologie, appelle également les acteurs des médias à ne pas fragiliser les institutions de régulation et d'autorégulation et à user des voies de recours prévues en cas de contestation", poursuit la même source.

Au même moment, parlant toujours des principes d'égalité de traitement des usagers, l'accès équitable à ces médias et l'équilibre dans le traitement de l'information, le CORED remet sur la situation des trois médias d'Etat que sont la RTS, Le Soleil et l'APS dont les directeurs sont engagés politiquement dans le camp du pouvoir en place ; appelant ainsi à un réflexion.

"Au vu de ce qui précède, le CORED invite les autorités, le régulateur et tous les acteurs des médias à une vaste réflexion pour aboutir à un cahier de charges de nomination transparente des dirigeants des médias du service public, RTS, Soleil et APS afin de mieux garantir les principes d'égalité de traitement des usagers, l'accès équitable à ces médias et l'équilibre dans le traitement de l'information. Actuellement, les trois directeurs de ces organes sont politiquement engagés dans la coalition au pouvoir, avec l'un d'entre eux élu comme maire", soulignent le président du CORED, Mamadou Thior, et compagnie.

Auparavant, l'autorégulateur des médias rappelle que le jeudi 31 mars 2022, le Conseil national de Régulation de l'audiovisuel (CNRA) a procédé à la suspension pour 72 heures de la diffusion des programmes de la Sen TV et de Zik FM. Le CNRA a motivé sa décision par le refus du groupe D Média de respecter une mise en demeure faite le 14 mars 2022 et une décision du 29 mars 2022 portant "interdiction à la Sen TV et à la Zik FM de faire animer les revues des titres et de presse par Monsieur Ahmed Aïdara", en raison de manquements aux principes d'objectivité, de neutralité, d'équité et d'équilibre dans ses revues des titres et de presse.