Sénégal: Mbour - Le maire se réjouit de la réouverture du stade Caroline-Faye et promet d'autres infrastructures sportives

Dakar — Cheikh Issa Sall, le maire de Mbour (ouest), s'est réjoui de la réouverture du stade Caroline-Faye et a promis de doter la ville d'autres infrastructures sportives.

"Avec l'ouverture de ce stade, c'est un grand ouf de soulagement que nous avons poussé. Il était difficile de voir nos clubs quitter le périmètre communal pour recevoir" leurs adversaires, a dit M. Sall lors du match entre Mbour Petite-Côte et l'AS Pikine (2-2), lundi. Il a promis de veiller à l'aménagement de 38 terrains de football situés dans sa commune, lesquels seront équipés de telle sorte que la sécurité des joueurs et du public puisse être assurée, selon Cheikh Issa Sall. Le budget nécessaire pour l'aménagement des terrains est disponible, a-t-il assuré, promettant de s'atteler à la rénovation du stade municipal de Mbour. La mairie dispose d'une partie du budget destiné à rénover cette infrastructure, a dit M. Sall, qui promet d'aller chercher le restant pour que la ville de Mbour puisse disposer de deux stades. La commune, en plus de ses clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, concentre une centaine d'associations sportives qui prennent part au championnat national populaire de football, selon son maire. Le département de Mbour compte deux clubs de Ligue 1, Mbour PC et Diambars, et trois clubs de Ligue 2, le Stade de Mbour, Demba Diop FC et Keur Madior.