Ile Maurice: Chiens errants - Linley Moothien brandit la menace d'en parler aux chaînes internationales

L'on connaît le combat que livre au quotidien l'ONG Quatre Tilapat pour le bien-être des chiens errants. Son président, Linley Moothien, s'interroge sur les promesses du gouvernement sur la situation de ces chiens dans le pays, et surtout sur le centre de la Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW) de Vallée-des-Prêtres. Il confie avoir même été sollicité par des chaînes françaises pour parler des cas de maltraitances des animaux à Maurice.

Linley Moothien se dit à bout de patience. "On se demande où en est la situation avec les chiens qui se trouvaient dans le shelter de Vallée-des-Prêtres. Et nos questions posées à la MSAW, comme au ministère concerné, restent sans retour. Aussi, nous avons formulé des questions sur la plateforme de la Citizen Support Unit pour avoir plus de détails sur le sujet de l'euthanasie, toujours aucune réponse. On veut surtout savoir comment ces chiens sont éliminés, et quels sont les moyens utilisés?" Il souligne qu'il milite pour que les chiens ne soient pas euthanasiés.

Pour en revenir au cas de Vallée-des-Prêtres, le président de l'ONG Quatre Tilapat parle, une fois de plus, de maltraitance. "Il y a aussi eu une mauvaise gestion, ce qui fait que les animaux ont été maltraités et éliminés d'une façon sauvage." Il dit être en possession d'une vidéo où l'on voit une dizaine de chiens qui s'entretuent dans l'une des cages de ce centre. "On en déduit qu'ils n'avaient rien eu à manger. Mon but n'est pas de faire du buzz sur les réseaux sociaux. J'ai donc donné cette vidéo au Central CID. Cette vidéo comporte des éléments hypersensibles."

Linley Moothien ne comprend pas pourquoi cette affaire continue à traîner autant. "C'est la raison pour laquelle je sollicite le Premier ministre d'enquêter dessus. Car ni les lettres, ni les coups de fil, et ni les demandes de rendez-vous auprès de la MSAW n'aboutissent", affirme-t-il. Il ne compte pas baisser les bras. En effet, le président de l'ONG dit avoir été invité par une chaîne de radio et télé française à parler de la situation des chiens errants et de la maltraitance des animaux à Maurice. "Je sais que ce ne sera pas un acte patriotique mais je veux juste avoir un retour à mes questions."

On se souvient qu'en mars 2021, le ministre de l'Agro-industrie, Maneesh Gobin, s'était rendu à Vallée-des-Prêtres pour constater de visu cette situation décriée. Il avait même déclaré : "J'ai des sueurs froides après ce que je viens de voir... " en parlant de la situation qui prévalait au sein de cette institution. L'on apprend qu'au niveau de la MSAW les démarches pour que les chiens soient transférés dans une autre unité à Plaine-Magnien sont en bonne voie.

Au Parlement, mardi dernier, le ministre de tutelle a répondu que la population de chiens errants à Maurice tourne autour de 220 000 actuellement. Il a déjà sollicité l'aide de deux institutions britanniques pour trouver une solution pour lutter contre la prolifération des chiens errants.