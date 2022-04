Congo-Brazzaville: Affaires sociales et Action humanitaire - Express Union au chevet des sinistrés

Dans le cadre de sa responsabilité sociétale, la société de transfert de fonds "Express Union" a mis à disposition du ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire un don des vivres et non vivres, estimé à plus de deux millions de FCFA.

Ce geste de générosité est une réponse à l'appel à la solidarité lancé par le gouvernement en fin d'année dernière, pour apporter secours à la population sinistrée, victime des inondations dans les départements de la Likouala, la Sangha, la Cuvette et des Plateaux.

" La population accompagne notre activité depuis 2009 quand nous nous sommes installés dans le pays. C'est pourquoi, nous avons décidé de lui venir en aide en mettant à sa disposition, par le truchement du ministère, un don en nature estimé à plus de deux millions de FCFA et constitué de 75 sacs de riz, 75 cartons d'huile végétale et 75 cartons de savon ", a déclaré Rostant Yonta Fepi, directeur général d'Express Union.

La ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Irène Mboukou-Kimbatsa, a salué le geste d'Express Union qui, a-t-elle souligné, est un partenaire dans la mise en œuvre du projet Lisungi. " Dans les jours prochains, nous irons sur l'axe fluvial pour continuer à soutenir et apporter de l'aide à nos compatriotes. Rassurez-vous que ce don ira droit chez les bénéficiaires ", a assuré la ministre.