Nigeria: Colère des fans de la star Wizkid, reparti bredouille des Grammy Awards

Les Nigérians sont vent debout après une nouvelle consécration de la chanteuse béninoise Angélique Kidjo aux Grammy Awards. L'album Mother Nature a été récompensé dans la catégorie " meilleur album de musique globale ". Des artistes venus du Nigeria - dont la star de l'Afrobeats, Wizkid - étaient aussi en lice dans cette catégorie. Malgré sa popularité, ce dernier est reparti bredouille dans la catégorie " meilleure performance musique globale ", provoquant la colère de ses fans.

Au Nigeria, que ce soit dans les clubs, les restaurants ou les soirées privées, on entend surtout et avant tout de la musique nigériane. Le pays berceau de l'Afropop fait figure de géant dans le domaine culturel, et nombre de ses artistes musicaux s'exportent avec succès à l'étranger.

Les fans nigérians ont donc très mal pris que la superstar Wizkid reparte sans aucune récompense lors de la dernière cérémonie des Grammy Awards, alors qu'il était nominé dans deux catégories.

C'est Angelique Kidjo qui en a fait les frais sur le réseau social Instagram, où les Nigérians ont déversé en masse leur amertume, au point de forcer la star béninoise à fermer les commentaires sous une photo d'elle tenant la statuette des Grammy.

Wizkid, qui remplit des stades en Grande-Bretagne, a reçu mardi matin le soutien de la top-modèle Naomi Campbell. " Tu es le ROI pour les gens, celui qui a rendu l'AFROBEATS populaire et cela vaut mieux que toute autre récompense ", a-t-elle écrit sur Instagram.

Les spécialistes de la musique préfèrent rappeler que les thèmes plus politiques et les sonorités plus africaines de l'album d'Angélique Kidjo Mother Nature étaient plus en accord avec ce qui est attendu par l'académie des Grammy dans la catégorie " musique globale ", que l'album teinté de RnB de Wizkid.