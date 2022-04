Madagascar: Maladie respiratoire - Poussée de bronchiolite chez les enfants

Il est 15h lorsque la file d'attente d'un cabinet médical privé sise à Ambondrona s'allonge, de nombreux parents conduisent leurs enfants chez le médecin. " Ma fille a commencé à tousser, elle avait une fièvre ", livre une mère de famille. Les petits patients atteints de la maladie respiratoire de bronchiolite se multiplient, selon un médecin d'un cabinet médical privé. " Près de 70% des malades sont touchés par la bronchiolite. Les nourrissons de moins de 8 mois et les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans sont les principales victimes de cette maladie ", livre le docteur Domoina Soa Kanto Rakotonoely, médecin traitant clinicien.

La bronchiolite est une infection respiratoire des petites bronches. Très contagieuse, cette maladie respiratoire est saisonnière et atteint son pic à un certain moment de l'année. " C'est un problème de santé infantile qui atteint les moins de 2 ans. La maladie pourrait être d'origine virale ou bactérienne. L'enfant a le nez qui coule, il tousse et a la fièvre. Dans la plupart des cas, l'enfant perd l'appétit Si la maladie est plus poussée, on entend des sifflements thoraciques avec une respiration rapide chez l'enfant. En cas de complication, l'enfant commence à avoir une détresse respiratoire ", enchaîne le médecin. La pollution de l'air ainsi que le changement de température sont les facteurs qui engendrent la multiplication des nouveaux cas chez les nourrissons et les enfants.

Hospitalisation

L'hospitalisation intervient lorsque le petit patient n'arrive plus à respirer normalement. " Il y a des risques que le nourrisson soit hospitalisé lorsque celui-ci est prématuré dès qu'il contracte la maladie. L'hospitalisation est nécessaire dans la mesure où le patient présente une signe de déshydratation, une détresse respiratoire, une fatigue, une apnée ", indique le médecin. De nombreux parents craignent que les signes s'apparentent à ceux de la COV ID -19. " Je suis très inquiète par rapport à la maladie de mon fils de 6 mois. J'ai cru voir des signes de covid19.Le pédiatre m'a rassuré qu'il s'agissait d'une bronchiolite virale qui sévit actuellement ", affirme une mère de famille.

Afin de se prémunir de cette maladie, notamment chez les enfants, les gestes barrières sont très utiles. Selon des médecins, les adultes qui présentent des toux et des rhumes ne doivent pas s'approcher des nourrissons. Porter un masque est toujours d'actualité afin de limiter la propagation par voies aériennes. Le lavage des mains est très important afin de limiter la transmission aux aliments.