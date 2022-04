Togo: La CENI avance, son bureau d'âge mis en place

Les 17 nouveaux membres de la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante), élus le 24 mars 2022 par l'Assemblée nationale ont prêté serment hier Lundi à Lomé devant la Cour Constitutionnelle. " Je jure solennellement de remplir fidèlement et en toute impartialité les fonctions de membres de la CENI dans le respect de la Constitution, du Code électoral, des lois et règlements en vigueur ", c'est par ces mots et conformément à l'article 14 du Code Electoral que, tour à tour, ces derniers se sont engagés solennellement à remplir leur mission d'organiser et de superviser les prochaines échéances électorales, notamment les élections des conseillers régionaux.

Le serment enfin prêté, ils ont été renvoyés à leur tâche par le Président de la Cour constitutionnelle, Aboudou Assouma. Une tâche qu'ils ont aussitôt commencée en procédant à la mise en place d'un bureau d'âge dirigé par leur doyen d'âge, Me Atsu Jean-Claude Homawoo, assisté d'un rapporteur (le plus jeune en âge) en la personne de Nikabou Méwanou Messan-Attoh. Missions assignées à ce bureau d'âge, la mise à jour et adoption du règlement intérieur, la superviser l'élection du Bureau exécutif de la CENI, et la mise en place des sous-commissions et leurs bureaux.