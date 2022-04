Togo: L'élu local, Anoumou Amessé, crée l'évènement avec la Coupe du 27 Avril à Kangni-kopé

Resté inactif depuis le déclenchement de la Covid-19 et l'arrêt de toutes les activités sportives et culturelles au Togo, le terrain Olympio de Kangni-kopé retrouvera de la voix à compter du week-end prochain.

C'est ce que l'on a appris. Selon les informations, à la faveur de la reprise des activités sportives autorisées par le gouvernement togolais, sous le haut parrainage de l'élu local, et Maire Adjoint de la Commune de Golfe 1, Anoumou Amessé, ce pôle d'attraction des jeunes amoureux du cuir rond des localités de Kangni-kopé, Adakpamé, Adamavo, Anfamé, Akodesséwa et autres, dans la partie Est de Bè Afédomé, vibrera à compter du 10 Avril prochain, au rythme de l'édition 2022 du tournoi du 27 Avril. Cette compétition organisée par l'AJL (Association des Jeunes Leaders) dont l'élu local est également le président, placée sous le thème " Relance du football à la base ", déroule d'après l'organisation, le tapis rouge à 6 clubs de football à savoir, Future Star, Miracle, Bessengo, New Star, Unisport et UJFT. Ces clubs devront rivaliser d'ardeur et de talents pour dégager deux qui s'affronteront en finale pour le sacre le 08 Mai 2022. Pour information, l'AJL est une association de jeunes leaders qui s'investit dans plusieurs domaines, dont l'éducation, au Togo et précisément dans le Golfe 1.