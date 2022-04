Cote d'Ivoire: Musique - " Odes au créateur", l'album du chantre Koffi Giscard sur le marché

" Jésus Christ connait mon nom, Famien, Odes au créateur, la prophétie, sauvons le monde, kwregnon Lagô, sans voix, 6e sens, ambiance pour la paix ", sont entre autres titres du double album de Koffi Giscard mis sur le marché discographique le samedi 2 avril 2022. Le double album est intitulé " Odes au Créateur ". Il comporte 23 titres chantés en français, anglais, Wê, Baoulé, Tangbana et Dida. Sa sortie officielle a donné lieu à un concert dédicace dans la salle du Jubilé de l'église Saint Michel d'Adjamé, l'après-midi du 2 avril, en présence de nombreux admirateurs, parents, amis et connaissances.

Une occasion saisie par l'artiste du haut de son Bac+4 en musique africaine obtenu à l'Insaac, de démontrer son talent d'auteur compositeur et interprète. De par sa voix, son talent de danseur, de chanteur et son occupation scénique, il a convaincu le public qui n'a pas manqué de chanter, danser non seulement à la gloire de Dieu mais et surtout à sa gloire, lui l'artiste. A qui le public souhaite une bonne carrière.

L'amour de Dieu et du prochain au cœur des chœurs de Koffi Giscard. Les quelques titres gratifiés au public démontrent la maturité artistique de Koffi Giscard qui met l'accent dans ces chansons sur l'amour de Dieu, du prochain et de l'amour en général. " Dieu est au commencement et à la fin de toute chose. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Mon inspiration est divine. C'est pourquoi je chante pour tout le monde. Tout ce qui m'entoure m'inspire et je rends grâce à Dieu ", s'en félicite l'artiste. Qui invite chacun à se procurer le double album pour d'avantage le découvrir et surtout écouter la musique faite par un " Gnonkla " (grand homme en wê). Koffi Giscard est à son premier album en tant que auteur-compositeur et interprète et deuxième album en tant qu'auteur compositeur.