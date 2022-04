Cote d'Ivoire: Assemblée générale de la FIF - Les propositions de la FIFA et de la CAF validées

L'Assemblée générale extraordinaire de la FIF tenue, ce mardi 5 avril 2022, à Abidjan a validé les propositions de la Fifa et de la CAF.

Le nombre de parrainage des clubs et des groupements d'intérêt est désormais fixé à quatre (4) sans catégorisation. L'Assemblée générale a indiqué que le dépôt des candidatures est prévu, les 7,8 et 9 avril 2022. La campagne électorale débutera le 16 avril 2022. Et l'élection du président de la FIF est fixée au 23 avril 2022. En tout cas, tout porte à croire que dans la course pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football (Fif) l'on retrouvera les principaux challengers que sont: Didier Drogba, Sory Diabaté et Idriss Diallo. Assurément les Ivoiriens attendent avec beaucoup d'intérêt le prochain président de la FIF. Et cela vu que cette élection suscite beaucoup de passion au sein de la population.