Cote d'Ivoire: Dimanche de la solidarité - Un concept de Myss Belmonde Dogo pour soulager les ménages

Dimanche de la solidarité. C'est un concept initié par la Ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo pour visiter des ménages partout en Côte d'Ivoire dans le but de partager des moments de peine mais aussi de joie, dans la solidarité réparatrice et agissante.

À la faveur du tout premier " Dimanche de la Solidarité ", la Ministre Myss Belmonde Dogo s'est rendue le dimanche 03 avril 2022, dans les communes de Yopougon et Koumassi pour traduire la compassion du gouvernement à deux familles endeuillées ainsi qu'à Treichville, où elle a offert des oreillettes à la patriarche de la famille Diallo âgée de 103 ans.

Myss Belmonde Dogo a fait savoir que : "ces actions entrent dans le cadre des dimanches de la solidarité que nous aurons deux fois dans le mois pour visiter des familles et communautés afin de parler de Solidarité préventive, participative, réparatrice et agissante". La Ministre a par ailleurs indiqué que cette initiative s'inscrit dans la vision d'une Côte d'Ivoire Solidaire, vœu cher au Président de la République Alassane Ouattara. " Comme le dit le Président de la République, aucun Ivoirien, où qu'il se trouve, peu importe, ses opinions, quel qu'il soit, ne sera laissé pour compte ", a indiqué Myss Belmonde Dogo.

La tournée a débuté dans la commune de Yopougon, quartier Sapeurs-pompiers, où la famille Samassi a malheureusement a perdu un de leur membre, âgé de 40 ans, dans un incendie le 30 mars dernier. Venue apporter la compassion du gouvernement, la Ministre Myss Belmonde Dogo a partagé la douleur de la famille endeuillée par ce drame. Au nom du Président de la République, un montant de 1 million 200.000 FCFA et des vivres, a été mis à disposition de la famille du défunt.

Un appui financier, des vivres et non vivres aux familles:

Après l'étape de Yopougon, le cap a été mis sur la commune de Koumassi, précisément dans le quartier Sicogi 3. La Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté et sa délégation se sont rendues au chevet de la famille Dodoz qui a malheureusement perdu 3 de ses membres les 14, 17 et 23 mars dernier des suites de courtes maladies. Un appui financier d'un montant de plus de 2 millions de Fcfa et des vivres ont été remis à la famille éplorée en guise de soutien.

Au nom de la Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, le Chef de Cabinet, Joël Yves Kouadio, a adressé les mots de réconfort à la famille frappée par ce deuil particulier avant de l'assurer du soutien du gouvernement. À sa suite, Yoro Omer, Porte-Parole de la famille Dodoz a traduit sa reconnaissance à l'endroit de la ministre Belmonde Dogo et au Président de la République pour ce geste. Il a qualifié cette visite d'humaniste.