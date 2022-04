Sénégal: Zone Ocde - L'inflation augmente à nouveau pour atteindre 7,7% en février 2022

L'inflation dans la zone Ocde a augmenté a augmenté pour atteindre 7,7% en glissement annuel en février 2022, après 7,2% en janvier 2022 et seulement 1,7% en février 2021.

Selon un communiqué de presse, il s'agit ainsi du taux d'inflation le plus élevé depuis décembre 1990. Cette augmentation, explique-t-on, a été due en partie à une nouvelle forte hausse de l'inflation en glissement annuel en Turquie qui est passée de 48,7% en janvier à 54,4% en février. Sans la Turquie, ajoute la même source, l'inflation dans la zone Ocde a atteint 6,3 %, après 5,8 % en janvier 2022.

Alors que l'énergie a continué à pousser l'inflation à la hausse dans une majorité des pays de l'Ocde, l'inflation des prix de l'alimentation a également connu une augmentation notable. Hors alimentation et énergie, l'inflation en glissement annuel de la zone Ocde a augmenté pour atteindre 5,5%, après 5,1% en janvier 2022. Selon la même source, l'inflation en glissement annuel dans la zone du G20 a également augmenté en février 2022, atteignant 6,8% après 6,5% en janvier 2022. En dehors de la zone Ocde, l'inflation en glissement annuel a augmenté fortement en Argentine. Elle est restée stable en Chine et en Afrique du Sud et elle a diminué en Inde. Coopérant avec plus d'une centaine de pays, l'Ocde est un forum stratégique international qui s'emploie à promouvoir des politiques propres à sauvegarder les libertés individuelles et à améliorer le bien-être économique et social des populations du monde entier.