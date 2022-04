Madagascar: Antsiranana - Master Class pour plaider les droits de l'Homme

Cent cinquante étudiants universitaires, issus de différents parcours, se sont donné rendez-vous, samedi, à l'Amphi théâtre de la Faculté de Droit, Économie, Gestion et Science politique de l'Université Nord d'Antsiranana. Ils ont participé à la première session de Master Class organisé par l'Unesco et le Haut commissariat aux droits de l'homme de Madagascar dans le cadre du projet Rary Aro, et financé par le Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF). Le projet soutient la protection des jeunes défenseurs des droits de l'homme et consolidateurs de la paix, gage de la paix et de la cohésion sociales. Ce, en collaboration avec l'association de jeunes locaux dénommée Association des jeunes formateurs assistants conseillers études.

Cette fois, la formation a vu la participation de jeunes étudiants qui se sont inscrits à la suite d'un appel à candidature. Ils suivront les quatre prochaines sessions sur différents thèmes des droits de l'homme et de la consolidation de la paix. Pour ce premier rassemblement, l'échange a été placé sous le signe de la cohésion sociale au niveau du campus et de la communication pour la paix dans un contexte post-pandémie.

Deux intervenants de Master Class, issus de la société civile, se sont relayés pour encourager les étudiants à s'investir pour la consolidation de la paix et les droits de l'homme, malgré les difficultés rencontrées à l'université concernant leurs conditions humaines. Il s'agit d'Éric Botoronono, activiste pour les droits des jeunes, et d'Ernest Rabarison, président des défenseurs des droits des consommateurs à Antsiranana.

Quant au Pr Lova de la Faculté des droits et des sciences politiques d'Antananarivo, elle a rappelé que l'objectif de cette formation est d'encourager le dialogue intergénérationnel et le partage d'expérience. C'est pourquoi, son interversion, diffusée par vidéo, s'est détachée de l'introduction théorique des droits de l'homme pour plutôt décrire le lien entre les droits de l'homme, la culture de la paix, vivre ensemble et la cohésion sociale. En sa qualité d'enseignante, elle a partagé son vécu dans la faculté où elle enseigne. Elles sont inspirées de toutes les grandes figures qui ont marqué l'histoire des droits de l'homme et de la paix et aussi de la cohésion sociale. Des expériences qui doivent inspirer aussi les étudiants à leur tour.

Pour elle, la Master Class est une occasion de rappeler des acquis de l'effort de la paix et de la cohésion sociale. "Nous devons apporter notre pierre à l'édifice et nous devons nous mobiliser en faveur de la solidarité, de la cohérence en ayant pour objectif de bâtir un campus viable, pacifié, respectueux des droits de l'homme et qui repose sur la solidarité et cohésion sans distinction de race ou de religion ", lance-t-elle.

Elle a mis en avant que les résultats entendus de ce projet est de pouvoir mettre en place des actions en faveur de la paix, de vivre en harmonie au sein du campus notamment par la création d'un comité de paix. Et de conclure : ce n'est que dans un campus pacifié que l'État peur assumer et respecter sa triple obligation de respect, de promotion et de réalisation des droit s humains des étudiants.