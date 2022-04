Afrique: Hicham Lahlou nommé envoyé spécial du président de la WDO pour la Région MENA et Afrique

Casablanca — Le designer international Hicham Lahlou vient d'être nommé "Envoyé Spécial" pour la Région MENA (Afrique du Nord et Moyen Orient) et l'Afrique du Président de la World Design Organization (WDO), David Kusuma.

"Sa nomination revêt une signification particulière cette année car la WDO célèbre son 65e anniversaire le 29 juin 2022", indique-t-on dans un communiqué.

Avec plus de 180 organisations membres, la WDO est fière de travailler en réseau avec environ 400.000 designers du monde entier, affiliés à des universités prestigieuses, des sociétés professionnelles, des organisations promotionnelles, des entreprises, des villes et des gouvernements locaux.

Depuis 2015, son engagement en tant que Community Liaison pour l'Afrique 2015/2017, membre élu du conseil d'administration 2017/2019 et conseiller régional pour l'Afrique 2019/2022, a été une source d'inspiration, relève la même source, ajoutant qu'en conséquence, son dévouement envers son pays, sa région et son continent, y compris sa carrière de designer international reconnu, le rend parfait pour cette mission spéciale.

Et de noter que plusieurs actions seront mises en œuvre pour renforcer la visibilité, la reconnaissance de la marque et le prestige de la World Design Organization dans les régions d'Afrique et des pays du proche et du Moyen-Orient par le biais de l'engagement communautaire et de la diplomatie.

Le leadership reconnu d'Hicham Lahlou ainsi que tous les efforts conjoints permettront de créer de nouveaux partenariats stratégiques, d'organiser des événements régionaux et de susciter un nouvel enthousiasme pour les piliers et les adhésions de la WDO, et qu'ils contribueront également à la mise en place de solutions importantes fondées sur le design pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies (ODD).

Né le 6 février 1973 à Rabat, Hicham Lahlou est diplômé architecte d'intérieur et Designer de la prestigieuse Académie Charpentier à Paris en juin 1995. Il est nommé et distingué aux côtés du regretté Virgil Abloy et aussi de Sir David Adjaye dans la catégorie Lyfestyle & Design parmi les 100 personnes d'ascendance africaine les plus influentes au monde de l'édition 2021 reconnue par le "MIPAD - Most Influential People of African Descent" à New York en octobre 2021, avec le soutien des Nations Unies.

Il est le fondateur de l'agence de design global et architecture 1852 and Co et de plusieurs initiatives telles que Africa Design Award, Days et Organization. Il lance le projet Africa Design Academy pour former des jeunes designers et également des adultes. Ce projet verra le jour en 2022/2023. Il est membre de la World Design Organization depuis 2015.