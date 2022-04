Madagascar: Cour d'appel de Mahajanga - Le nouveau Procureur général installé

L'État de droit, la lutte contre la corruption, le respect des droits de l'homme et l'instauration d'une paix durable. Ce sont les grandes lignes de l'objectif du nouveau Procureur général près la Cour d'appel de Mahajanga (PGCA), Jean Jacques William Ratsimandrato, fraichement nommé à ce poste selon le décret n° 2020-161. Il remplace le PG Antoine, parti à la retraite.

Auparavan t, le PG a assuré la fonction Procureur de la République près du Tribunal de Première Instance de Mahajanga depuis le 5 février 2021.

La cérémonie officielle s'était déroulée vendredi dernier au siège de la Cour d'Appel à Mangarivotra, en présence du ministre de la Justice garde des Sceaux, François Rakotozafy, toute une pléiade d'autorités civiles et militaires locales dirigées par le préfet de Mahajanga, Lahiniaina Fitiavana Ravelomahay, des élus politiques, parlementaires, la grande famille de la magistrature et des notables de la ville et de la région Boeny.

" Poursuivre les efforts d'amélioration précédents et renforcer le défi fixé par le ministère de la Justice (une justice proche des citoyens) sera ma mission. Je suis disposé à exécuter les ordres et les instructions pour mener à bien les procédures judiciaires et à respecter les politiques établies par le ministère ", précis le nouveau PGCA de Mahajanga.

La gestion et la coordination dans tous les Tribunaux de première instance font également partie de ses visions. " L'objectif est d'établir un système judiciaire propre, non corrompu, impartial, transparent et public. Un tribunal rapide et de qualité qui répond aux besoins des citoyens et respecte les droits de l'homme. La sensibilisation du public aux lois et les procédures de la Cour, ainsi que de fréquentes activités de sensibilisation du public à la base seront effectuées ", ajoute Jean Jacques William Ratsimandrato.

" La loi sera appliquée aux magistrats, telle que des sanctions positives pour ceux qui ont une bonne conduite et des sanctions négatives pour les récalcitrants ", précise, pour sa part, le ministre de la Justice garde des Sceaux, François Rakotozafy