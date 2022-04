Congo-Kinshasa: Ituri - Un Casque bleu népalais tué dans une attaque contre la MONUSCO, le Conseil de sécurité réclame une enquête

Un Casque bleu népalais de la Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUSCO) a été tué dans une attaque mardi 5 avril par des membres présumés d'une milice dans la province de l'Ituri, dans l'est du pays.

Le Secrétaire général de l'ONU et le Conseil de sécurité ont fermement condamné cette attaque.

Cette attaque contre des Casques bleus de la MONUSCO par des membres présumés de la milice de la Coopérative pour le développement du Congo (CODECO) a eu lieu à Bali, dans le territoire de Djugu.

Le Secrétaire général et le Conseil de sécurité ont exprimé leurs plus sincères condoléances à la famille du Casque bleu décédé, ainsi qu'au gouvernement et au peuple du Népal.

" Le Secrétaire général rappelle que les attaques contre les soldats de la paix des Nations Unies peuvent constituer un crime de guerre. Il appelle les autorités congolaises à enquêter sur cet incident et à traduire rapidement les responsables en justice ", a dit son porte-parole adjoint, Farhan Haq, dans une déclaration à la presse.

" Le Secrétaire général réaffirme que les Nations Unies, par le biais de sa Représentante spéciale en République démocratique du Congo, continueront à accompagner le gouvernement et le peuple congolais dans leurs efforts visant à instaurer la paix et la stabilité dans l'est du pays ", a-t-il ajouté.

Le Conseil de sécurité réclame une enquête

Dans une déclaration à la presse, les membres du Conseil de sécurité ont condamné " dans les termes les plus forts toutes les attaques et provocations contre la MONUSCO ".

Ils ont souligné que " les attaques délibérées visant les soldats de la paix peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international ". Ils ont appelé les autorités congolaises " à enquêter rapidement sur cette attaque et à traduire les auteurs en justice ".

Les membres du Conseil de sécurité se sont déclarés préoccupés par l'augmentation des activités des groupes armés dans les provinces orientales de la RDC.

Ils ont réitéré leur condamnation de tous les groupes armés opérant dans le pays, y compris la CODECO. Ils ont appelé tous les acteurs à mettre fin à la violence et à leurs violations et abus des droits humains internationaux et du droit international humanitaire.

Les membres du Conseil de sécurité ont souligné qu'il importait que la MONUSCO dispose des capacités nécessaires pour s'acquitter de son mandat et promouvoir la sûreté et la sécurité des soldats de la paix des Nations Unies et de ses opérations.