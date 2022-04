Cote d'Ivoire: Bureau de gestion de la main d'œuvre dockers - Stéphane Eholié échange avec Da Pierre Alphonse

Le président du conseil d'administration du Bureau de gestion de la main d'œuvre dockers (Bgmod) et sa délégation ont été reçus en audience par le directeur général des douanes, Da Pierre Alphonse, le 1er avril 2022.

Après la rencontre du 29 mars 2022, avec le directeur général du port de San Pedro, Hilaire Marcel Lamizana, le président du conseil d'administration du Bureau de gestion de la main d'œuvre dockers (Bgmod), Stéphane Eholié, continue sa croisade au profit des dockers. Dans le cadre de sa tournée d'informations et de présentation aux acteurs du secteur, le conseil d'administration du Bgmod a été présenté au directeur général des douanes, Da Pierre Alphonse, le 1er avril 2022, à Abidjan-Plateau.

Au menu de cette rencontre, le nouveau Pca du Bgmod, Stéphane Eholié, a procédé à la présentation de l'offre technique alternative pour la gestion de la main d'œuvre dockers dans les ports d'Abidjan et de San Pedro portée par le Bgmod, société coopérative avec conseil d'administration, à la suite du décret n°2019-102 du 30 janvier 2019, portant statut particulier des dockers de Côte d'Ivoire. Le Pca a aussi fait savoir au Dg des douanes que le décret du Président de la République, Alassane Ouattara, devrait conférer un statut plus professionnel et confortable à la corporation des travailleurs dockers. Rappelons que le Bgmod est un projet qui veut établir une société coopérative pour une gestion plus efficace et collégiale de la main d'œuvre dockers, dans les deux ports d'Abidjan et de San Pedro.