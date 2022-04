Cote d'Ivoire: Abobo - Le Conseil municipal valide la gestion de Kandia Camara

Le conseil municipal a tenu le lundi 5 avril 2022, dans la salle des mariages de la mairie, sa première réunion de l'année 2022.

Sept points étaient à l'ordre du jour de cette rencontre. Il s'agit entre autres, de la lecture et de l'adoption du procès-verbal de la réunion précédente du Conseil municipal en date du 18 novembre 2021, de la communication du procès-verbal de la réunion de la municipalité du 24 mars 2022, de l'examen et adoption de l'état d'exécution des recette et des dépenses du 28 février 2022 et de l'autorisation d'engagement des dépenses inscrites au budget primitif de l'exercice 2022.

Au cours de cette première réunion, le Conseil municipal a validé la gestion de l'exercice 2021 et adopté le compte administratif du maire à l'unanimité ainsi que l'état d'exécution du budget pour les deux premiers mois de l'année 2022. En outre, les conseillers ont donné l'autorisation au maire de continuer de gérer la commune. Aussi, Kandia Camara a-t-elle été autorisée à procéder à l'incinération des timbres qui ne sont plus d'actualité parce que de nouveaux sont en vigueur.

Un excédent budgétaire de plus d'un milliard de Fcfa:

Le budget de l'exercice 2021 voté en équilibre et en recettes et en dépenses à la somme de 6.061.599.000 Fcfa a été exécuté de la manière suivante. En recettes, la somme de 46 23018432 Fcfa a été mobilisée sur une prévision de 4.8000.000.000 Fcfa, 96,61% de taux d'exécution. Les recettes recouvrées proviennent des fiscalités d'une part pour un montant de 1.913.327.872 Fcfa et d'autre part, des recettes propres pour un montant de 1.834.376.560 Fcfa, de la dotation spéciale de l'Etat, 50 000 000 Fcfa et de l'excédent des exercices antérieurs pris en compte, 825. 314.000 Fcfa.

En dépenses, le montant de 3. 522 575 034 Fcfa a été ordonnancé sur une prévision de 4. 800 000 000 Fcfa, soit un taux d'exécution de 73, 38%. De l'exercice 2021. Lorsque les recettes mobilisées sont comparées aux dépenses ordonnancées, il ressort un résultat budgétaire excédentaire de 1.100.443.398 Fcfa. Le Conseil municipal a donné quitus et l'autorisation au maire de poursuivre sa gestion en ce qui concerne les points inscrits.