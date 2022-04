Cote d'Ivoire: Financement du PND 2021-2025 - La Boad annonce un financement important

La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, a reçu en audience, à son cabinet, le mardi 5 avril 2022, au 16e étage de l'immeuble Sciam au Plateau, successivement, le chef de la mission de la Banque ouest-africaine de développement (Boad) en Côte d'Ivoire, Francky Nago et le représentant et directeur pays du Programme alimentaire mondial (Pam), Ussama Osman. Ces partenaires financiers et techniques se mobilisent pour la réussite du Plan national de développement (Pnd) 2021-2025. Le représentant résident de la Banque ouest-africaine en la Côte d'Ivoire a confirmé le soutien financier de son institution à la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre du Pnd 2021-2025. Au sortir de l'audience avec la ministre du Plan et du Développement, le chef de la mission de la Boad a indiqué que la banque est prête à contribuer de manière très importante au financement du plan quinquennal de développement de la Côte d'Ivoire.

"J'ai confirmé le soutien de la Boad à l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre de la mise en œuvre du Pnd 2021-2025 qui est très ambitieux. Comme les travaux du Groupe consultatif (GC) sont en préparation, je suis venu dire à la ministre que la Banque suit le processus avec beaucoup d'attention et que nous sommes à sa disposition pour contribuer au financement de ce nouveau plan de développement", a rassuré le banquier. Et d'ajouter que cette contribution financière qui est, en réalité, une continuité sera plus importante que le financement du Pnd 2016-2020. Il a, pour finir, sollicité le soutien de l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre du projet d'augmentation du capital de la Boad. "Nous avons également échangé sur le projet d'augmentation du capital de la Boad. Le projet Peninsula est une opération de doublement des fonds propres de la banque qui a un capital de 1 150 milliards de FCfa. Nous avons besoin du soutien de l'État de Côte d'Ivoire. Ce soutien est déjà acquis, mais je suis venu réitérer cette demande à la ministre ", a-t-il déclaré.

La contribution du Pam:

Le représentant et directeur pays du Programme alimentaire mondial (Pam) a, quant à lui, évoqué, au cours de la seconde audience, les différents aspects de coopération du Programme avec le gouvernement ivoirien en matière de sécurité alimentaire, de nutrition, de cantine scolaire, de soutien à la logistique, etc. Pour Ussama Osman, l'agence humanitaire entend, cette année, poursuivre son soutien logistique aux autorités ivoiriennes dans la distribution pharmaceutique et de vaccins et renforcer son programme de cantine scolaire. La ministre Nialé Kaba s'est réjouie des deux visites de courtoisie. Elle a réaffirmé, d'une part, l'engagement de la Côte d'Ivoire à mettre tout en œuvre pour faciliter l'accompagnement financier de la Boad et, d'autre part, son entière disponibilité à accompagner tout projet permettant, in fine, l'éclosion d'une sécurité alimentaire.