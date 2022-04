Cote d'Ivoire: Carême - Le Chef de l'Etat soutient les chrétiens de l'Indenié

Au nom du Président de la République, Alassane Ouattara, Roger Félix Adom, ministre de l'Économie numérique, des Télécommunications et de l'Innovation, par ailleurs fils de l'Indenié Djuablin, a fait le lundi 4 avril 2022, un don à la communauté chrétienne de ladite région en cette période de carême et de pénitence.

Le carême est une période de jeûne et d'abstinence de 40 jours que le christianisme a institué au IVè siècle en référence aux 40 jours de jeûne de Jésus Christ dans le désert, rappelle-t-on. Ce geste du Chef de l'Etat Alassane Ouattara et de son épouse Dominique Ouattara s'inscrit dans l'élan de solidarité, de charité et de partage. La remise du don a eu lieu à la Paroisse Christ Roi de l'Univers d'Abengourou, chef-lieu de région, en présence des autorités administratives, des élus et cadres. Ce don est constitué de sacs de riz, de bouteilles d'huile, de pâtes alimentaires, de sacs de sucre, de boîtes de lait. et de non-vivres. Outre ce geste de solidarité à l'attention de la Caritas, plusieurs paroisses du diocèse d'Abengourou ont reçu un soutien financier du ministre de l'Économie Numérique, des Télécommunications et de l'Innovation.

" Comme à l'accoutumée, le Président de la République Alassane Ouattara n'a pas failli à la règle. Cette année encore, il nous a instruit pour manifester la solidarité du gouvernement à l'endroit des chrétiens en général et en particulier aux catholiques de notre région ", a indiqué Félix Roger Adom, exhortant ces serviteurs de Dieu à prier pour le Président de la République, son épouse et le Premier ministre, ainsi que pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Au nom de Monseigneur Boniface Ziri, Évêque d'Abengourou, le Père Michel Kouao, Vicaire Général, a salué l'acte de générosité du gouvernement et celui du ministre Roger Adom en faveur de la communauté chrétienne.