Cote d'Ivoire: Acteur de développement dans le Sud-Comoé - 5000 femmes apportent leur soutien aux actions d'Aka Aouélé

Le président du Conseil régional du Sud-Comoé, Dr Eugène Aka Aouélé a reçu le soutien d'une association de femmes.

Ce groupe se propose de soutenir les actions du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec) dans la région. Ce mouvement de soutien dénommé "5000 femmes pour Aka Aouélé" a été investi, le dimanche 03 avril 2022, à Tiapoum . La présidente de "5000 femmes pour Aka Aouélé à Tiapoum", Ezoua Aloua Marceline a expliqué les raisons qui ont milité en faveur du choix du Dr Aka Aouélé. Selon elle, l'homme incarne non seulement de "nombreuses qualités et vertus " mais également et surtout, il demeure un "acteur infatigable du développement". Par ailleurs, a-t-elle estimé, l'esprit de cohésion sociale le caractérise. Aussi les femmes de Tiapoum lui ont manifesté leur reconnaissance et se sont engagées à soutenir toutes ses actions politiques. Pour plus d'efficacité dans leurs actions, elles ont sollicité la mise en place d'un fonds pour leur autonomisation.

Dr Aka Aouélé, ému par ce choix des femmes de sa région, s'est réjoui de la "mobilisation exceptionnelle" des femmes et des chefs venus de tout le département de Tiapoum à l'occasion de cette cérémonie. Le président du Cesec et du Conseil régional du Sud Comoé s'est dit également heureux que des femmes le rejoignent dans sa politique de développement de sa région. Il leur a par ailleurs conseillés la fidélité dans leur choix et de rester sourdes à toutes les tentatives visant à les détourner. Dr Aka Aouélé a fait un don de sept millions de FCfa aux organisations et associations venues le soutenir et promis d'examiner avec attention leurs doléances. Il faut noter que le président du Conseil Régional du Sud-Comoé bénéficie du soutien de plusieurs mouvements féminins dont Mamans Aouélé, Les Aouélé Ndaliés et pas un pas sans Aka Aouélé".