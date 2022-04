Sénégal: Des kits alimentaires et des dattes du Royaume saoudien à des familles nécessiteuses

Dakar — L'Ambassadeur du Royaume d'Arabie-Saoudite au Sénégal a remis, mardi, une centaine de kits alimentaires et douze (12) tonnes de dattes destinés à des familles sénégalaises nécessiteuses, a constaté l'APS.

Saad Ben Abdalah Anofayi a magnifié "les relations historiques" entre son pays et le Sénégal, rappelant que ce geste est une tradition car chaque année, des kits sont remis aux populations nécessiteuses du Sénégal. Le don est composé de 12 tonnes de dattes et de kits alimentaires (sucre, huile, riz et macaroni). Etaient présents à la cérémonie, des représentants d'associations islamiques, des dignitaires religieux et le maire de la commune de Rufisque-Est, Elimane Sakho Sembène.

"C'est un geste que son Excellence a eu à faire les années dernières et qu'il vient de perpétuer. Nous saluons cela à juste valeur et assurons aux autorités de l'ambassade de notre ferme volonté de redistribuer ces kits alimentaires, aux populations nécessiteuses, de la manière la plus transparente et efficiente possible", a fait savoir, M. Sembène.

En ce mois de ramadan, mois de partage, a-t-il ajouté, "nous implorons Allah de nous renforcer en termes de dévotion pour que toutes les actions que nous menons en faveur des populations soient accompagnées de sa bénédiction". Le maire a formulé des prières pour le Roi et le peuple saoudien. Au nom des associations islamiques du Sénégal, Amadou Sakhr Mbaye, a salué cette marque de considération à l'endroit des Sénégalais qui "sont dans le besoin pendant ce mois béni de Ramadan". "Chaque année, les Saoudiens le font. Nous demandons au bon Dieu d'exaucer toutes nos prières et de garder longtemps nos frères saoudiens", a prié le Secrétaire général de l'institut islamique de Dakar.