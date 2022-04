Sénégal: Une Brigade de proximité inaugurée à Bambilor

Dakar — Le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, a inauguré, mardi, la Brigade de gendarmerie de Bambilor, une commune située dans le département de Rufisque, a appris l'APS.

A cette occasion, le ministre a rappelé que la sécurité "implique désormais une vigilance partagée, entre les populations et les gendarmes".

"La sécurité n'est plus l'apanage des forces régaliennes comme la Gendarmerie, auxquelles l'Etat en a confié la charge ; sa réalisation implique désormais une vigilance partagée, entre les populations et les gendarmes, au titre de la dissuasion et de l'alerte précoce", a-t-il dit dans son discours transmis à l'APS. Il a souligné que "compte tenu de la nécessité de renforcer la sécurité des populations, et l'urgence de prendre toutes les dispositions préventives pour juguler toute forme d'insécurité dans la zone des Niayes, la Gendarmerie, à travers l'implantation de la Brigade de Bambilor confirme sa détermination à apporter une riposte appropriée face à la délinquance menaçant le développement de l'activité socio-économique de la zone". En effet, selon Me Sidiki Kaba, "Bambilor constitue une commune à l'attractivité réelle en ce sens qu'elle polarise une intense activité économique, des sites stratégiques et bien d'autres projets structurants". "En cela, a t-il ajouté, la délinquance de prédation surtout foncière constitue un défi sécuritaire majeur pour la gendarmerie dans cette localité". Le ministre a soutenu que "la Commune de Bambilor affiche une démographie galopante, abrite de nouvelles cités et des infrastructures économiques importantes".

"Sa sécurisation devient alors primordiale. Ainsi, l'érection de cette brigade va contribuer au bien-être des populations de la localité, y compris sur le plan de la sécurité des personnes et des biens sans laquelle aucun développement n'est possible", a t-il dit. Selon lui, "la Compagnie de Gendarmerie de Rufisque se voit désormais renforcer d'une Brigade de proximité dont la zone de compétence s'étend sur toute la Commune de Bambilor". Le ministre a précisé que les activités de la brigade vont ainsi couvrir les villages de Gorom, Mbeuth, Déni Biram, Déni Guedj, Wayembam, Kaniack entre autres. "Dans cette perspective, un effort particulier sera mis sur les nouvelles cités ; ceci, dans le cadre d'une approche inclusive de sécurité de proximité", a t-il indiqué.