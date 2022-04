Afrique: Mondial Qatar 2022 - Les Lions invités à rendre fier le continent africain

Plusieurs observateurs du football africain et mondial estiment que l'équipe nationale du Sénégal est la mieux placée pour atteindre le second tour de la Coupe du monde 2022 parmi les sélections africaines en lice à cette compétition.

Les anciens internationaux Ibrahima Traoré (Guinée), Patrice Mboma (Cameroun) et Cédric Kanté (Mali) ont convenu que le Sénégal est la sélection africaine qui a les plus grandes chances de se qualifier pour le second tour du mondial 2022. Ils participaient lundi soir à un magazine diffusé sur la chaîne cryptée française Canal +.

Le Sénégal va affronter respectivement les Pays-Bas (21 novembre), le Qatar (25 novembre) et l'Equateur (29 novembre) lors des phases de poules du Mondial prévu au Qatar. L'ancien international guinéen pense que les Lions ont les moyens d'aller au bout dans cette compétition mais les invite à ne pas se prendre pour les favoris. " Je préfère qu'ils viennent en outsider dans cette poule, ils ont les moyens mais le football va très vite, le Qatar joue à domicile et l'Equateur a l'habitude de jouer la coupe du monde ", a argumenté l'ancien capitaine du Syli. Les Pays-Bas, en particulier, sont " une grande nation de football ", dit-il, mais le Sénégal " a les moyens de le faire ". Ibrahima Traoré invite les Lions à aller libérés à cette phase finale de Coupe du monde 2022, prévue du 21 novembre au 18 décembre 2022.

Cédric Kanté et Patrick Mboma voient aussi le leader technique des Lions, Sadio Mané, porter le Sénégal et l'aider à sortir de cette poule. Parlant du Sénégal, Mboma souligne que le sélectionneur national, Aliou Cissé, va aller à cette Coupe du monde plus serein, après le premier titre africain remporté par les Lions le 6 février dernier. " Il a déjà gagné la CAN et il dispose d'un groupe de joueurs exceptionnels ", a-t-il dit, soulignant que le sélectionneur national a le temps de faire de son groupe " une équipe exceptionnelle ". " Il y aura un moyen pour le Sénégal de faire mieux qu'aucune autre sélection africaine ", a ajouté l'ancien attaquant des Lions Indomptables.

Ancien sélectionneur du Sénégal (2002-2004), le Français Guy Stéphan fait partie des techniciens qui placent les Lions parmi les favoris de leur poule. " Je pense que l'équipe du Sénégal est capable de faire un très bon tournoi. Avec le Qatar, pays hôte, la différence est qu'il est qualifié d'office, ils n'ont pas fait des phases de qualification ", a dit Stéphan. " Donc, on peut penser que cette équipe est peut-être moins forte que les autres têtes de série qui étaient dans les 6-ème ou 7-ème place du classement Fifa. Maintenant, ils sont capables sur un match de faire des choses très intéressantes. Mais vraiment, qualitativement, je pense que l'équipe du Sénégal est meilleure ", a ajouté l'adjoint du sélectionneur français Didier Deschamps.

Interrogé vendredi après le tirage au sort de cette Coupe du monde, Hervé Renard, qui a qualifié l'Arabie Saoudite à cette compétition, abonde dans le même sens. " Le Sénégal peut rêver d'aller très loin... C'est une poule abordable pour les Lions. L'équipe africaine qui peut vraiment aller loin, c'est eux. Je vois le Sénégal faire une énorme coupe du monde ", a déclaré le technicien français, qui a ses habitudes au Sénégal. Le Sénégal, pour sa première participation à la Coupe du monde, a atteint les quarts de finale de cette compétition en 2002. Il a été ensuite éliminé au premier tour du Mondial en 2018, après le recours à la règle du fair-play. Les Sénégal et le Japon avaient le même nombre de points et le même goal-average, l'équipe japonaise ayant obtenu son ticket pour le second tour grâce au classement fair-play. En 2018, les cinq représentants africains ont été éliminés dès le premier tour en Russie. Avec Aps