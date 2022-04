Mali: L'ancien Premier ministre Diango Cissoko est décédé

L'ancien Premier ministre malien de la transition, Diango Cissoko (1948-2022), est décédé dans la nuit du lundi 4 mars 2022, dans une clinique de Bamako, à l'âge de 74 ans.

Le Mali n'a pas encore fini de pleurer feu Soumeylou Boubeye Maiga, décédé le 21 mars dernier, que son prédécesseur à la Primature, Diango Cissoko, le rejoint pour l'Eternité. Homme d'Etat et homme politique, Diango Cissoko (1948-2022), décédé lundi soir à l'âge de 74 ans, fut un des grands commis de l'Etat malien. L'administrateur civil de formation diplômé de l'École nationale de l'administration du Mali et titulaire d'un doctorat d'Etat en droit en 1985 à l'université de Rouen (France), a occupé plusieurs postes dans la haute fonction publique. Il fut tour à tour Directeur des services pénitentiaires et de la prison centrale de Bamako (1972-1979), Directeur national de la Fonction publique et du personnel (1982-1983), puis Directeur de cabinet du ministre du Travail et de la Fonction publique (1983-1984). Sous le régime du général Moussa Traoré, il fut nommé Garde des Sceaux de décembre 1984 à février 1988, puis Secrétaire général de la présidence de la République du 15 février1988 au 26 mars 1991 et Médiateur de la République.

Lauréat du Prix Malouet 2006 et membre du comité directeur de l'Institut international de droit d'expression et d'inspiration françaises, le défunt est l'auteur de plusieurs ouvrages dont " Rédaction administrative ". Il fut également gouverneur suppléant du Fmi et de la Banque mondiale pour le Mali, de la Bid pour le Mali, de la Bad et du Fonds africain de développement. Sous le magistère du président de la transition du Mali, Dioncounda Traoré, il est promu Premier ministre et chef du gouvernement durant la période allant du 11 décembre 2012 au 5 septembre 2013. Il avait eu la difficile mission d'organiser l'élection présidentielle de 2013 qui a vu l'avènement du président feu Ibrahim Boubacar Keita.