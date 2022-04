Sénégal: Théâtre - " Homicide ", l'histoire tragique d'un amour impossible

La pièce " Homicide ", écrite et mise en scène par le dramaturge Pape Faye, a été jouée, mercredi soir, à la Maison de la Culture Douta Seck. Cet évènement, organisé par la section dakaroise des Artistes comédiens du théâtre sénégalais (Arcots), était aussi un hommage au journaliste de la Rfm, El Hadj Ndatté Diop, président de l'Association de la presse culturelle du Sénégal, et à l'ex-animateur à la Télévision publique sénégalaise, Maguette Wade, récemment disparus.

Mintou, belle et jeune princesse, est rongée par un dilemme cornélien. Sa morale et sa dignité lui permettent-elles d'épouser celui qui a mis fin aux jours de son père, le roi des Bandioly ? Son prince charmant, Gombo le téméraire, nouveau roi des Fashoda, en vengeant la mort de son souverain de père, a ravivé une tension qui oppose les deux familles et leur royaume respectif depuis la nuit des temps. Malgré son amour quasi obsessionnel envers Mintou, il ne pouvait rester indifférent face à l'affront que le père de cette dernière a fait à sa famille en tuant le monarque qui règne sans partage sur le peuple des Fashodas.

La pièce de théâtre " Homicide ", écrite et mise en scène par le comédien et dramaturge Pape Faye, a tenu en haleine le public de la Maison de la Culture Douta Seck, mercredi dernier, en début de soirée. Sur la majestueuse estrade balayée par un vent glacial, des dizaines de comédiens, parmi lesquels de nombreux figurants, ont déclamé des textes, psalmodié des chants, joué des percussions et exécuté des pas de danse pendant plus d'une heure. Sous leurs tenues d'époque colorées, leurs perruques bigarrées et leurs armes factices, ils ont servi une adaptation libre de la pièce " Le Cid " de Pierre Corneille dans laquelle Rodrigue et Chimène font face au même choix douloureux en dépit de l'adversité de leurs pères qui aboutit à une tragédie devenue légendaire. C'était il y a près de 400 ans. Des siècles plus tard, le thème est toujours d'actualité, car les amours impossibles peuplent les pages de la littérature contemporaine. En intitulant sa pièce Homi... cide, Pape Faye fait d'ailleurs un clin d'œil au titre de l'œuvre de Corneille qui a traversés les siècles sans prendre de rides.

Sur une estrade sobrement décorée et balayée par des lumières discrètes, des comédiens se succèdent en groupes ou en duos, à l'image de cette scène où le roi Gombo (Ben Sultan) et la princesse Mintou (Fifi Bakhoum) laissent éclater leur amour innocent, sans se douter que des évènements tragiques imprévus viendraient bouleverser cette belle idylle. " Je l'aime tellement que mon cœur semble voler en éclats ", s'extasie Mintou, le regard embué par l'émotion. Elle s'est tellement éprise de son prince charmant que chaque syllabe de son nom est feu et extase dans ses veines. Pourtant, bientôt leurs étreintes seront couvertes par le sang du crime ou... le crime du sang. Qui pourrait bien être le prochain locataire des jardins de l'au-delà ? semble s'interroger l'ombre des mânes tutélaires qui plane au-dessus de leurs têtes. Et face à cet improbable voyage vers l'infinitude du temps, ils se demandent vers quel insondable mystère les vents vont les emporter.

METTRE FIN À UN SIÈCLE DE TYRANNIE:

Venger son père équivaut, pour Gombo, à tuer le géniteur de sa fiancée avec qui il compte se marier au troisième jour du croissant lunaire. Au milieu de cette atmosphère à couper au couteau, même les corbeaux qui, en ce moment crépusculaire planent au-dessus de la Maison de la Culture, virevoltant entre les filaos, participent au suspense avec leurs croassements lugubres et persistants.

Dans son face-à-face avec le roi des Bandioly (Mor Sène), Gombo le téméraire n'en démord pas face à sa volonté de venger son père. " Oublions nos divergences familiales pour rendre possible l'impossible ", lui suggère ce dernier. Lui qui a déplacé des montagnes, giflé des voleurs, balafré des rois et des tyrans, souhaiterait bien que le mariage entre sa fille et son prince charmant efface les conséquences de son geste historique et malvenu dont le seul objectif était de mettre fin à un siècle de tyrannie. " Tuer un vieux roi à deux pas de la mort ternirait votre réputation, planter un couteau dans la poitrine d'un mourant n'est pas un signe de témérité ", lui lance-t-il. Mais, pour Gombo, les relations entre leurs deux familles et royaumes sont compromises depuis qu'il a osé planter un couteau sur le visage de son père. " J'accepte de mourir, mais tuez-moi avec mon épée, car elle est plus tranchante ", lui suggère son vieil adversaire face à l'inéluctabilité de sa mort.

Après avoir accompli sa funeste mission, Gombo, fier descendant du dieu Fashoda, fait face à une Mintou complètement dévastée et dont l'âme est lacérée de part en part par le désir de vengeance, le doute, l'amour et la douleur. Elle a perdu un père et un amant, mais l'amour n'est-il pas plus fort que la haine ? Le roi des Bandioly est certes mort, mais le monde doit être beau et meilleur chaque jour, comme le scandent en chœur les comédiens à la fin de la pièce. Une belle interprétation théâtrale marquée par des moments forts avec, à la distribution, des comédiens tels que Babacar Diop, Aïta Ndiaye, Fatima, Serigne Modou, Ngoty et des dizaines de jeunes figurants.

Toutefois, des problèmes de sonorisation ont quelque peu gâché la fête. Les spectateurs entendaient à peine les dialogues, surtout que la représentation a eu lieu en plein air. Des spectateurs qui ont également supporté stoïquement un long retard, car la pièce, prévue pour démarrer aux environs de 17 heures, n'a finalement commencé que deux heures plus tard. Les organisateurs attendaient le maire de la commune de Médina, Bamba Fall, qui devait présider la cérémonie. Sa délégation ne s'est pointée que bien après la fin de la représentation, au moment où les derniers spectateurs quittaient les lieux sous le vent glacial d'une belle soirée de mercredi !