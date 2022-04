Cote d'Ivoire: Développement du secteur énergétique - L'Allemagne salue le rôle de hub régional de la Côte d'Ivoire

Le chef de mission adjoint de l'Ambassade d'Allemagne en Côte d'Ivoire, Marton Köver, a présidé, il y a quelques jours, la cérémonie d'ouverture officielle du siège national du groupe allemand Siemens Energy. A cette occasion, le diplomate a salué le rôle de hub énergétique que joue la Côte d'Ivoire ces dernières années.

" Cette inauguration démontre l'excellence de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne, mais c'est surtout le symbole du rôle de la Côte d'Ivoire comme le hub énergétique de la région ouest-africaine entière. Car c'est d'ici que Siemens Energy couvre toute la région, de Dakar jusqu'à l'Afrique centrale. Ce qui démontre la place que la Côte d'Ivoire tient, et l'importance que l'Allemagne et son industrie accordent à ce pays ", s'est-il félicité. Il a aussi salué la politique d'ouverture de l'économie ivoirienne aux capitaux étrangers.

La société, avec ses trois divisions employant des dizaines de personnes, est très active dans la production, la transformation et le transport de l'électricité, constituant l'un des plus grands partenaires de l'Etat de Côte d'Ivoire dans son ambition de renforcer la capacité installée en énergie. L'entreprise allemande est très engagée, notamment dans la réalisation de la centrale électrique de cycle combiné Atinkou dont la Côte d'Ivoire est en train de se doter. Et qui devra augmenter de 390 Mégawatts la capacité de production nationale qui s'élève actuellement à 2600 Mw.

" Nous sommes inscrits dans la perspective de permettre à la Côte d'Ivoire, à travers nos investissements, d'asseoir son leadership sur le plan régional. Et dans cette perspective, la Rse est un pilier fondamental de notre action. Nous avons mis en place un programme de formation au bénéfice des Pme du tissu industriel ivoirien à hauteur d'un million d'euros ", a expliqué le directeur général de l'entreprise, Jean-Christophe Thomas. L'entreprise a établi un partenariat avec l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny (Inp-Hb) permettant d'offrir de l'emploi aux ingénieurs qui y sont formés chaque année. Ces dernières années, le nombre d'entreprises allemandes opérant en Côte d'Ivoire a doublé et se situe à 35 groupes, selon le représentant de l'Ambassade d'Allemagne en Côte d'Ivoire, Marton Köver.