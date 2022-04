Sénégal: LDC UEFA - Sadio Mané s'offre deux nouveaux records !

Sadio Mane a marqué ce mardi à Lisbonne lors de la victoire de Liverpool (3-1) en quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Le Sénégalais en profite pour s'offrir deux nouveaux records.

En marquant ce mardi, l'attaquant des Reds a égalé le record de Cristiano Ronaldo en Ligue des champions. Il a inscrit son 13e but en huitièmes de finale de la Ligue des champions depuis la saison 2017/18, un exploit que seul le Portugais a réalisé. C'est également le 22e but de la carrière du Sénégalais en C1. Il devient du coup le 2ème meilleur buteur de l'histoire des Reds en Ligue des champions devant la légende Steven Gérard (21 buts). " Comme je le dis toujours, gagner est plus important. Je suis heureux de marquer le but mais plus heureux que l'équipe ait marqué trois buts et que nous soyons prêts pour le prochain match " a déclaré à BT Sport au sujet de son but de ce mardi.