Madagascar: Coopération régionale - L'Atsinanana et la Normandie, main dans la main

Dans le cadre d'une coopération initiée depuis plusieurs années avec la région Atsinanana, une délégation de la région de Normandie (France) séjourne à Madagascar depuis la semaine dernière. Mission : voir les moyens de renforcer cette coopération avec les différents responsables malgaches concernés.

C'est ainsi que la délégation, conduite par François Xavier Priollaud, vice-président en charge des affaires européennes et internationales et du rayonnement de la Normandie, a d'abord effectué une visite de courtoisie auprès du président du Sénat, Herimanana Razafimahefa, le lundi 4 avril dernier. Le Sénat étant la première institution responsable des collectivités territoriales décentralisées (CTD) dont font partie les régions. Il a été annoncé à cette occasion que l'accord de coopération initialement conclu entre les deux régions, Atsinanana et Normandie, vient d'être renouvelé pour une durée de quatre ans, en janvier 2021.

L'objectif commun est de renforcer la coopération interinstitutionnelle et dans les domaines de l'agriculture, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, de la culture et de l'éducation aux droits de l'homme. Le but de ce renforcement de la coopération est le développement durable de Madagascar. Il a été annoncé que la coopération entre le port du Havre en Normandie et le port de Toamasina serait également promue pour le développement de la Région Atsinanana.

Après cette visite au Sénat, la délégation a rallié Toamasina le lendemain, où elle a rencontré les différentes autorités locales et avec qui elle a également discuté de ce renforcement de leur coopération. Sa mission s'est ainsi achevée hier, et elle devrait repartir pour la France demain.