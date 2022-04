Cote d'Ivoire: Célébré par les femmes pour ses actions sociales à bouaflé - L'engagement pris par kouakou hypolite n'guessan

Kouakou Hypolite N'Guessan a été célébré par les femmes pour ses actions sociales à Bouaflé.

Kouakou Hypolite N'Guessan, cadre et fils de Bouaflé, a été célébré le samedi 02 avril 2022 par les femmes pour ses actions sociales dans ladite ville . À cette occasion, le lauréat du prix du meilleur acteur des œuvres de développement Dubaï 2021, s'est engagé à poursuivre l'œuvre qu'il a commencée.

" Le peu que nous avons accompli ensemble, a permis d'aider et de soulager des centaines de personnes. Avec cet acte d'encouragement que vous posez aujourd'hui, chères Mamans, je puis vous assurer qu'avec le soutien de Dieu, je vais retrousser les manches et continuer sur le chemin que le Seigneur a tracé pour moi avec plus de dévouement pour le bien-être de mes frères et sœurs, de mes Mamans ", s'est-il engagé. Selon lui, ses actions de développement et de promotion humaine ou sociale, visent à semer la joie et la paix autour de lui, en contribuant au bien-être social, économique des populations de Bouaflé. " L'œuvre de bon samaritain que Dieu me permet de faire est loin d'être terminée. Elle ne fait que commencer ", a-t-il insisté.

Les cadres de la Marahoué invités à l'union et à la solidarité:

Avant de traduire sa gratitude et ses remerciements aux femmes de Bouaflé pour cette marque de reconnaissance. " Merci chères mamans, pour l'honneur que vous me faites ", a-t-il reconnu. Dans la foulée, il a invité les cadres de la Marahoué à l'union et à la solidarité pour que Bouaflé demeure la cité de la paix et du vivre ensemble. Un message d'union qui a été appuyé par le parrain de la cérémonie, Ouédraogo Hamed, le président de la cérémonie Coulibaly Adama et le député de Bouaflé sous-préfecture, Abi Richmond. Pour sa part, au nom des femmes de Bouaflé, la présidente de ladite association, Madame Djakalé Née Mahan Bertine tout en énumérant les nombreuses actions posées par leur fils surnommé " Monsieur Tout le monde ", a témoigné que ces nombreuses actions ont permis d'améliorer le quotidien des populations, à juguler un tant soit peu la pauvreté, à travers les réalisations infrastructurelles, le chômage à travers les emplois directs et indirects, sans oublier l'assistance sociale. Il s'agit entre autres, de la réalisation d'une dizaine de forages, de la construction de plusieurs salles de classe, de la réhabilitation de plusieurs pompes à motricité humaine, du financement de plusieurs projets agricoles des groupes de femmes de Bouaflé, etc. Elles ont exhorté leur fils à poursuivre l'œuvre de développement et de promotion humaine qu'il a entamée.

Pour rappel, Kouakou Hypolite N'Guessan, président des jeunes de Zagouta (sous-préfecture de Bouaflé) est également le président de la fédération des jeunesses Yowlè.