Cote d'Ivoire: sécurité routière aux abords des écoles en bordure de route 8. 100 élèves participent à un programme

Un programme de sensibilisation sur la sécurité des élèves de 27 établissements scolaires est en cours depuis le 31 mars 2022 à Abidjan et à Bouaké.

Le " Programme Via, sur le chemin de l'école, marchons en toute sécurité " a été lancé le jeudi 31 mars 2022 à Abobo, en présence de Sidibé Daouda, conseiller municipal représentant le maire d'Abobo, Mme Kandia Camara. Initié par la présidente de l'ONG OJISER, dirigé par Maférina Koné et une entreprise du secteur pétrolier, le " Programme Via, sur le chemin de l'école, marchons en toute sécurité " s'adresse à 8. 100 élèves issus de 27 établissements scolaires à Abidjan et à Bouaké. Pour la première phase, 16 écoles primaires seront visitées.

Ce programme se déroule en deux parties : un volet pédagogique à travers des séances de sécurité dans les écoles situées en bordure de route et un volet dénommé Via Créative qui est un concours d'affiches et de visuels véhiculant des messages sur l'urgence de préserver la vie des enfants sur les routes. " La présence de notre organisation s'inscrit dans une démarche participative souhaitée par la Stratégie nationale de sécurité routière adoptée par le gouvernement ivoirien en août 2021, en vue de réduire de moitié, le nombre de décès dus aux accidents de la circulation d'ici à l'horizon 2030.

Aucun enfant ne doit croiser la mort sur le chemin de l'école ", estime Maférima Koné. Fabien Voisin, directeur général de cette entreprise pétrolière en Côte d'Ivoire, explique les raisons de la mise en œuvre de ce programme : " L'État de Côte d'Ivoire dit stop à l'incivisme sur la route. Ce sera possible, si on arrive à éduquer les populations avec les enfants en tête. Les enfants sont les automobilistes de demain, mais aussi les piétons d'aujourd'hui. Le but du programme est de préserver la vie de nos enfants et de faire de la pédagogie autour de la sécurité routière".