Afrique: Mondial 2022/Tunisie - Jalel Kadri, le second devenu premier

Premier adjoint de Mondher Kebaier avec la Tunisie, Jalel Kadrivait a pris en main la sélection après l'élimination des Aigles de Carthage lors de la CAN au Cameroun en début d'année. Après avoir éliminé le Mali et s'être qualifié pour le Mondial fin 2022, il a été confirmé pour emmener la Tunisie au Qatar.

" On est très heureux de cette qualification. C'était un match difficile et on était des guerriers ", disait Naïm Sliti, attaquant des Aigles de Carthage au micro de la télévision tunisienne, après la qualification pour le Mondial au Qatar. " Des guerriers " qui sont désormais entre les mains de Jalel Kadri, le sélectionneur que la fédération a confirmé pour emmener le groupe au Mondial 2022 au Qatar.

" Aucune raison de nommer un nouveau sélectionneur national "

Premier adjoint de Mondher Kebaier, il avait été nommé par intérim en février dernier après les mauvais résultats des Aigles de Carthage à la Coupe d'Afrique des nations. Aujourd'hui, Wadie Jary, président de la fédération a confirmé que Jalel Kadri sera bien présent au Qatar. " Aucune raison ne nous pousse à remplacer Jalel Kadri. (... ) Il n y a aucune raison de nommer un nouveau sélectionneur national ", a annoncé le président sur Attessia TV lundi 4 avril.

Éliminée en quart de finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, face au Burkina Faso, la Tunisie avait un nouvel objectif : se qualifier pour la Coupe du Monde. Les Aigles de Carthage devaient éliminer le Mali en barrages. " Aucun mot ne peut décrire ce que je ressens à ce moment, une joie indescriptible, disait Jalel Kadri après avoir obtenu le précieux sésame. Je considère que les merveilleux supporters tunisiens qui ont assisté au stade de Radès étaient à l'origine de la qualification, donc je les remercie beaucoup et je suis heureux que nous ne l'avons pas déçu et nous étions au niveau des aspirations ".

Désormais, c'est la phase finale de la Coupe du monde qui intéresse Jalel Kadri qui a avoué que les Aigles de Carthage ont hérité d'un groupe difficile, mais a assuré que la Tunisie allait jouer crânement ses chances pour se hisser au deuxième tour. Au Qatar, la Tunisie aura pour adversaires la France, le Danemark et le vainqueur d'un barrage intercontinental (Pérou, Australie ou Emirats arabes unis).

La France comme adversaire au Qatar

Jalel Kadri s'est réjoui lors du tirage au sort de la rencontre à venir face aux Bleus dans le groupe D, programmé le 30 novembre. " C'est un adversaire qu'on respecte énormément. C'est le tenant du titre. C'est la meilleure équipe mondiale. C'est un grand défi. Il y a une population importante de Tunisiens en France, on le sait. On a des joueurs qui évoluent dans ce championnat. Nous savons que ce sera une rencontre compliquée. On donnera le maximum pour présenter notre équipe nationale de la meilleure des façons ". Il pourra compter sur ses deux adjoints : Selim Benachour (ex-PSG) et Ali Boumnijel (ex-Sochaux et Gueugnon), qui connaissent bien la France. Ali Boumnijel vient de quitter le FC Sochaux-Montbéliard (Ligue 2) où il occupait le rôle d'adjoint du Sénégalais Omar Daf depuis janvier 2019. En Russie en 2018 lors du dernier Mondial, les Aigles de Carthage avaient été éliminés après la phase de groupes.

" Le challenge est passionnant. Nous sommes impatients de jouer ce tournoi et nous allons tout donner. Nous affronterons des équipes de qualité avec les meilleurs joueurs du monde, mais nous devons avoir confiance en nos moyens. Nous serons certainement soutenus par un grand nombre de supporters et nous promettons d'honorer le maillot et l'histoire de la Tunisie ", estime Jalel Kadri.