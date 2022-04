Burkina Faso: Lutte contre le terrorisme - Les membres de la Task-Force installés

Le Premier ministre, Albert Ouédraogo a procédé ce, mardi 5 avril 2022, à l'installation des membres de la Task-Force pour l'opérationnalisation de la Stratégie nationale de lutte contre le terrorisme (SNLCT). Composée des membres ayant participé à l'élaboration de la stratégie nationale, cette Task-Force dispose de trois (03) semaines pour finaliser ladite stratégie, assortie d'actions concrètes qui puissent permettre une prise en charge globale des questions sécuritaires au Burkina Faso. Pour le chef du gouvernement, cet organe devrait permettre à notre pays, d'amorcer un nouveau virage dans la lutte contre le terrorisme.

Le Premier ministre Albert Ouédraogo: "cet organe va nous permettre d'amorcer un nouveau virage dans la lutte contre le terrorisme":

Impulser une nouvelle dynamique dans la lutte contre le terrorisme qui menace depuis 2015 les fondements de l'Etat Burkinabè, tel est l'objectif assignée à la Task-Force dont les membres ont été officiellement installés, le mardi 5 avril 2022, par le Premier ministre, Albert Ouédraogo. Composée de 19 membres, cette équipe pluridisciplinaire est composée d'éminentes personnalités issues des FDS et des civils spécialistes des questions sécuritaires ou ayant tous participé à l'élaboration de la Stratégie nationale de lutte contre le terrorisme en 2021. Cet organe qui va travailler sous la supervision des ministres concernés, aura pour mission, d'achever le processus d'approbation du document provisoire qui, selon le chef du gouvernement, a " été élaboré dans un contexte de difficultés de la gouvernance qui n'a pas permis de l'opérationnaliser ".

Dès l'avènement du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration (MPSR), les nouvelles autorités ont décidé de parachever cette stratégie. Ainsi, la mission confiée ce jour aux membres de la Task-Force est la finalisation du document, l'élaboration d'un plan d'action et d'une feuille de route de sa mise en œuvre, ainsi qu'une proposition de l'architecture d'une coordination nationale. Si dans le passé, l'accent était surtout mis sur l'option militaire dans la lutte contre le terrorisme, le Premier ministre reconnait que de nos jours, il faut adapter cette stratégie avec une " approche holistique permettant de prendre en compte toutes les dimensions et les réalités complexes de cette menace asymétrique, hybride, diffuse et transnationale ".

La Task-Force a été invitée à s'investir à fond pour la réussite de sa mission:

Cette nouvelle stratégie tant attendue par les autorités et les populations, devrait permettre en plus des actions militaires qui n'ont pas permis " de contrer l'avancée de la menace terroriste, d'y ajouter d'autres paramètres et non des moindres. C'est pourquoi dira le ministre d'Etat, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, Aimé Barthélémy Simporé, la stratégie attendue sera globale, inclusive et participative. En effet, afin de prendre en charge tous les aspects de la lutte contre le terrorisme, les différents acteurs seront consultés : " il faut s'attendre les mois à venir à ce qu'il y ait une grosse mobilisation nationale sur le thème de la prise en charge par notre société, de cette lutte contre le terrorisme pour accompagner ce que faisait déjà l'armée ", a déclaré le ministre en charge de la défense. Cela permettrait à notre Nation " de trouver une nouvelle visibilité dans la lutte contre le terrorisme ". La sécurité reste la priorité n°1 des autorités et des populations burkinabè. Et l'opérationnalisation le plus tôt possible de la Stratégie nationale est d'actualité. C'est pourquoi le Chef du Gouvernement a exhorté les membres de la Task-Force à " s'investir à fond pour la réussite de cette mission à l'issue de laquelle notre Nation fonde l'espoir de voir enfin poindre l'horizon de la paix et de la sécurité retrouvées ". Le Colonel-major à la retraite, Théodore Naba Palé, est le coordonnateur de la Task-Force.