Angola: Des résultats positifs prouvent l'efficacité du PAPE - Manuel Mbangue

Huambo (Angola) — Le directeur général de l'Institut national pour l'emploi et la formation professionnelle (INEFOP), Manuel Mbangue, a souligné l'efficacité de la mise en œuvre du Plan d'appui à la promotion de l'employabilité (PAPE) dans le pays, compte tenu des résultats positifs obtenus.

Manuel Mbangue l'a confirmé alors qu'il dirigeait l'acte de lancement, dans cette région du Plateau central, de la troisième phase du PAPE, qui bénéficiera à plusieurs jeunes locaux, avec des kits professionnels, des microcrédits et des formations de courte durée.

Lancé en octobre 2019 et dans le cadre de ses stratégies de promotion de l'employabilité, le PAPE estime créer, à travers le pays, 83 500 nouveaux emplois pour les jeunes, par des programmes tels que "Développement de l'auto-emploi", "Insertion dans le marché de travail ", "Incitation à l'entrepreneuriat" et " Capacitation ".

Actuellement, selon le responsable, 46 990 emplois ont déjà été créés dans les 18 provinces, dont 13 292 directs et 33 698 indirects, grâce à la distribution de 6 297 kits professionnels différents et de 6 995 microcrédits aux mêmes nombre de jeunes dans le pays.

Toujours en termes de résultats, il a fait savoir que le plan avait déjà permis la délivrance de 1 736 cartes professionnelles, la formation et la certification de plus de 40 000 jeunes dans différentes filières, tandis que 1 836 autres ont effectué des stages professionnels, après la formation technique.

Selon le responsable, bien que les données ne reflètent toujours pas les objectifs à atteindre avec le PAPE, qui devrait se terminer en décembre, il a toutefois déclaré qu'elles sont positives et qu'elles prouvent l'efficacité de sa mise en œuvre, dans le contexte de relever les défis du Gouvernement angolais d'augmenter le taux d'employabilité des jeunes, de réduire la pauvreté et de favoriser l'inclusion sociale dans cette frange.

Manuel Bangue a indiqué que les résultats en question ont été obtenus en seulement 18 mois, depuis le début de la mise en œuvre du PAPE, en septembre 2020, et que cela n'était pas possible auparavant en raison des implications imposées par le Covid-19.

Il a rappelé que la situation pandémique qui sévit dans le pays et dans le monde en général, a imposé de nombreuses et sérieuses contraintes à la mise en œuvre du projet, dans la mesure où, pendant longtemps, elle a compromis l'acquisition, par importation, de kits professionnels, en plus à conditionner les actions de formation, en tenant compte des recommandations des autorités sanitaires interdisant les rassemblements.

Le PAPE responsabilise les jeunes dans le développement du pays

Dans une autre partie de son intervention lors de l'acte, le directeur général de l'INEFOP a également pointé comme objectif du PAPE, l'élévation de la responsabilité des jeunes, dans le sens de contribuer au processus de construction du pays, après la conquête de la paix, le 4 avril 2002.

Selon lui, l'acte de lancement de la troisième phase du PAPE, qui s'est déroulé simultanément dans les 18 provinces, un jour après les célébrations de la Journée de la paix et de la réconciliation nationale, a le sens d'inculquer aux bénéficiaires le devoir de continuer à promouvoir le développement socio-économique national.

" Si hier les vieux avaient l'épineuse mission d'aller en première ligne, aujourd'hui vous avez la responsabilité de recevoir des biens publics, pour dans un autre combat, générer des emplois, maintenir des emplois, combattre la faim et la pauvreté et, surtout, promouvoir le bien-être économiques et social, et contribuer à la construction d'un Angola prospère que nous voulons pour demain ", a-t-il souligné.

Il a ajouté que pour atteindre cet objectif, le PAPE contribue non seulement à la mise à disposition de moyens et de microcrédits pour l'auto-emploi, mais aussi à la promotion des connaissances et des compétences pour améliorer le bien-être social des jeunes, en tant qu'un impératif moral et économique de l'Etat.

Dans cette troisième phase du PAPE, 91 jeunes bénéficieront dans cette province de kits professionnels et 23 de microcrédits, en plus de 17 de cartes professionnelles et 16 d'attestations de fin de formation de courte durée, dans les municipalités de Huambo, Longonjo, Ucuma et Chinjenje, qui généreront 494 nouveaux emplois dont 82 directs et 312 indirects.

Au cours des deux premières phases réalisées en 2021, 378 jeunes ont été couverts, dans les municipalités de Bailundo, Caála, Chicala-Colohanga, Cachiungo, Chinjenje, Huambo, Londuimbali et Mungo.