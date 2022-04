Gabon: Le pays prend part au programme des éminentes personnalités pour la diplomatie préventive...

Deux participants du Gabon ont pris part au programme des éminentes personnalités pour la diplomatie préventive et la médiation au Centre Africain de Résolution constructive des conflits, basé à Durban.

Il s'agit de Jean Claude Ogoulinguendé, Observateur, Président du Centre Africain de Ressources pour la Paix et la Sécurité Humaine et de Pépécy Ogoulinguéndé , une des éminentes personnalités pour la diplomatie préventive et médiation, Membre de la Conférence de toutes les églises d'Afrique (CETA) dont le siège est basé au Centre Desmond Tutu de Nairobi au Kenya.

Jean Claude Ogoulinguendé, en sa qualité d'Observateur et au regard de son Expérience dans les missions de Maintien de la Paix et Président du Centre Africain de Ressources pour la Paix et la Sécurité humaine et à ses cotés, Pépécy Ogoulinguendé, en sa qualité d'une des Eminentes personnalités pour la diplomatie préventive et médiation , Membre de la Conférence de toutes les églises d'Afrique ont été du rendez-vous de Durban, en Afrique du Sud. Le programme s'est déroulé à Prétoria et à Johanesburg.

Les deux personnalités gabonaises qui ont pris part au "au programme des éminentes personnalités pour la diplomatie préventive et la médiation au Centre Africain de Résolution constructive des conflits" ont visité des monuments historiques symboles de la lutte pour la dignité humaine et la liberté en Afrique du Sud ! Pour Pépécy Ogoulingué, c'est "beaucoup d'émotions, de colère face à tant de barbarie et de leçons apprises que la paix est une permanente construction !

Si cette visite s'inscrit dans le cadre du "programme des éminentes personnalités pour la diplomatie préventive et la médiation au Centre Africain de Résolution constructive des conflits", elle a pour corollaire, la justice, la vérité, la démocratie, la bonne gouvernance, la foi en Dieu.

Jean Claude et Pépécy Ogoulinguendé affirment avoir été emprisonnés de marcher sur les vestiges où des grands leaders mondiaux de la paix, à l'exemple de Nelson Mandela et Ghandi. Cela leur a permis de comprendre le sens de l'engagement et mesurer leurs capacités de résilience et de pardon incroyables.

Écouter et échanger avec les acteurs de cette lutte a été un grand moment historique pour les deux participants gabonais. "Des femmes courageuses comme Winnie Mandela, Myriam Makeba et beaucoup d'autres ont joué un rôle important" fait savoir Pépécy Ogoulinguendé.

Un seul mot : "Plus jamais ça nulle part au monde !" souhaite la Présidente de l'ONG Malachie. Elle soutient que les commissions de vérité réconciliation font un travail titanesque. La paix ,pour elle, se construit progressivement par la grâce de Dieu ! Désormais, engagement+méthodes de désobéissance civile pacifiques doivent être priorisés pour revendiquer les droits humains qui sont universels. "Puisse Dieu intervenir dans les cœurs des hommes afin de respecter la dignité humaine en toutes circonstances" telle est sa prière.